El insólito pedido del presidente de Central a Tevez tras los primeros entrenamientos: "Me dice..."

Carlos Tevez atraviesa sus primeros días como entrenador de Rosario Central, en su primera vez como técnico después de su retiro como futbolista. Sin embargo hay quienes lo quieren, más que en el banco, de vuelta adentro de la cancha. El Apache, en entrevista con TyC Sports, reveló que el presidente del Canalla, Rodolfo Di Pollina, le pidió que volviera a jugar: "Está todos los días diciéndome que quiere que juegue".

En broma, el exjugador se refirió a lo que le dijo el presidente tras los primeros entrenamientos en el club: "Está todos los días diciéndome que quiere que juegue", aseguró. Ante la repregunta sobre si le gustaría, Tevez recordó lo que dijo en una entrevista reciente y negó la posibilidad por la muerte de su padre: "No, yo perdí ese fuego. Yo no juego más al fútbol porque perdí a mi fan número uno".

En ese sentido, Carlitos reconoció que pasó su etapa como futbolista e indicó: "Esto me da la posibilidad de estar afuera y ser entrenador. Yo no soy más jugador, perdí ese hambre que tenía. Eso me permite ser entrenador, el hambre lo tengo desde otro lado y lo disfruto desde el lado que me toca. Si yo siguiera siendo jugador, me iría mal porque eso significaría que no hice el duelo".

Finalmente, sobre los pedidos de Di Pollina para que juegue en Rosario Central, Tevez agregó: "Me ve tan bien y como yo muestro los ejercicios que quiero... Como me ve y me ven los chicos que estoy bien físicamente y no tuve lesiones de la rodilla ni nada, puedo mostrar un ejercicio y que ellos lo puedan hacer. Me dice '¿por qué no jugás vos?'"