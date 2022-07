De Felippe le pidió a Domínguez que no renuncie: qué le respondió el DT de Independiente

Independiente cayó 3 a 1 ante Platense en Avellaneda en un partido caliente por la sexta fecha de la Liga Profesional.

Luego del partido, el entrenador del Rojo, Eduardo Domínguez, se cruzó con Omar De Felippe y fue este último quien le susurró al oido: “Ni se te ocurra irte, no seas bolu…”; a lo que Dominguez respondió: "No, no...".

"Y en cuanto a la reacción de los hinchas en el final del partido, no creo que la desaprobación de la gente sea por algo puntual, sino por la bronca de la derrota y del momento", interpretó Domínguez luego del partido.

Finalmente el técnico nacido en Lanús aclaró que anoche le transfirió la capitanía que ejercía el volante Lucas Romero al uruguayo Sebastián Sosa, "porque él es un arquero de selección que está luchando por ir al Mundial y el error de la fecha anterior en el segundo gol de Patronato (Independiente también perdió 3-1 en Paraná) se pagó caro, por lo que hay que estimularlo porque tiene categoría como para salir adelante".