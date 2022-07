Asumió el nuevo DT del PSG, confirmó la "limpieza" en el plantel y lanzó picantes definiciones: "No podemos tener..."

El nuevo entrenador de París Saint Germain, Christophe Galtier, aseguró hoy que no intentará "revolucionar el vestuario" y destacó el regreso anticipado de Lionel Messi a los entrenamientos.



"Manejar un grupo así es un privilegio. No voy a revolucionar el vestuario y sé que voy a contar con el apoyo de todos", expresó Galtier en su presentación oficial en el auditorio del estadio Parque de los Príncipes.



El ex DT de Lille y Niza reemplazará a Mauricio Pochettino en el cargo y firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2024.



Luego de las palabras del presidente Nasser al-Khelaïfi, quien agradeció el trabajo realizado por el santafesino Pochettino, el entrenador Galtier brindó su primera conferencia de prensa donde destacó el regreso anticipado a las prácticas de Lionel Messi.



Messi, quien debía regresar recién el 11 de julio pero lo hizo durante esta jornada, comenzó a entrenar junto a los brasileños Neymar y Marquinhos, el argentino Leandro Paredes y el arquero italiano Gianluigi Donnarumma. .



"Se esperaba que Neymar y Leo volvieran y los últimos jugadores lo harán el 11 de julio. Hemos acortado los plazos de vacaciones y es muy bonito que los jugadores ya estén aquí", remarcó Galtier.



Galtier manifestó que intentará adaptarse a los jugadores para el armado del equipo pero deslizó que una opción podría ser jugar con tres centrales.



Además, aseguró que pretende más "equilibrio" y una reducción del plantel.



"Para que estén contentos creo que hay que reducir la plantilla. No podemos tener demasiados jugadores que no jueguen", propuso.



"La exigencia, el trabajo, el respeto y el equipo están sobre todo. Ningún jugador estará por encima del equipo", afirmó.