La curiosa frase de Ancelotti para algunos jugadores del Real Madrid: "Les llamo el triángulo de las Bermudas"

La temporada pasada fue soñada para el Real Madrid. El Merengue se coronó campeón de la UEFA Champions League luego de parecer eliminado en todas las fases previas a la final (ante París Saint Germain, Chelsea y Manchester City). Además, fue claro ganador del torneo local con muchos puntos de ventaja. En este contexto, Carlo Ancelotti se prepara para los próximos meses, donde la vara está muy alta.

El elenco español se mudó a Estados Unidos para desarrollar la parte más dura de la pretemporada y, también, disputar una serie de partidos amistosos. En su última presentación, el equipo venció 2-0 a Juventus y el DT habló con la prensa para realizar un análisis de lo sucedido en el norte del continente.

Kroos, Casemiro y Modric, los históricos del mediocampo Merengue

Al ser consultado sobre las variantes que tiene en el mediocampo con los históricos (más clásicos) y las alternativas de los más jóvenes (rock and roll), el director técnico respondió: "A mí me gustan los dos, los clásicos y el rock and roll. Yo a Casemiro, Kroos y Modric les llamo el triángulo de las Bermudas porque desaparece el balón ahí".

"Ha sido una pretemporada bien hecha y ahora tenemos que evaluar todo. Estamos con confianza para ganar la Supercopa. Todo el equipo ha jugado bien todo el partido. También los que han entrado los últimos 30 minutos lo han hecho bien, no han cambiado la intensidad. Han jugado como necesitaban jugar", sentenció el Ancelotti.