El campeón de Roland Garros que destrozó a Nadal por dos motivos particulares: “Me da asco”

El extenista italiano Adriano Panatta, campeón de Roland Garros en 1976 e integrante del equipo que campeón de Italia de la Copa Davis del mismo año, destrozó a Rafael Nadal y a Alexander Zverev por dos insólitos motivos, sin nombrarlos: criticó duramente a los jugadores que utilizan o han utilizado remeras sin mangas y que gritan en la cancha cuando le pegan a la pelota. Sí, insólito. El italiano fue terminante: "Me da asco".

En conversación con Sandro Veronesi para el diario italiano Corriere de la Sera, Panatta expresó: "La camiseta sin mangas no se puede mirar. Está bien para el baloncesto, está bien para el voleibol, pero en tenis no puedes mirar la camiseta de tirantes". Panatta, de 72 años, fue capitán del equipo italiano de Copa Davis y obtuvo el título de Roland Garros.

Cabe destacar que Rafa Nadal utilizaba una musculosa al comienzo de su carrera y volvió a hacerlo en 2019, tanto en el Abierto de Australia como en el US Open. John McEnroe, histórico tenista estadounidense, le preguntó por qué usaba ese tipo de remera y Nadal contestó: “Tengo pequeños problemas cuando juego en condiciones de temperaturas muy altas, cuando golpeo mi derecha, así que me gusta jugar sin las mangas”.

El italiano, igualmente, aseguró que le gusta el juego de Rafa: “Veo jugar a (Roger) Federer, Nadal, (Novak) Djokovic, (Andy) Murray, incluso a (Matteo) Berrettini, sí. A (Stefanos) Tsitsispas, (Denis) Shapovalov. Me gusta su tenis porque juegan bien. Incluso (Carlos) Alcaraz, que es digamos el jugador más emergente en este momento, es alguien que juega un tenis variado, hace una bola corta, viene a la red. Los que no me gustan son los que juegan siempre a lo mismo”.

Ante la consulta sobre los tenistas que gritan en la cancha cuando le pegan a la pelota, Panatta fue tremendo: “Me da asco. Me da asco, en serio. Me da asco”. Durante sus años como comentarista de televisión, Panatta se mostró especialmente duro con Monica Seles, una de las tenistas que hizo más se distinguió por gritar en la pista al golpear la bola.