El reproche de Nadal a un rival en pleno partido por el que tuvo que pedir perdón: “Creo que me…”

Rafael Nadal, segundo cabeza de serie de Wimbledon, se clasificó el sábado para los octavos de final del torneo sobre hierba inglés al vencer por 6-1, 6-2 y 6-4 al italiano Lorenzo Sonego.

El tenista español, que a sus 36 años busca su 23º título de Grand Slam, tardó dos horas en imponerse al 54º del mundo, en la pista central del All England Club londinense, cubierta al final del partido para poder encender las luces, a petición del italiano cuando Nadal se disponía a sacar.

El español pareció molesto por esto y llamó en un momento a Sonego, de 27 años, a la red para hacerle un comentario bajo los abucheos del público. El balear también se quejó de los gritos del italiano segundos después de golpear la pelota y le advirtió de que eso no se podía hacer: "La realidad es que había una dirección clara a la hora de saber cuándo se iba a cerrar el techo antes del partido. El árbitro había dicho que iba a ser al final de un set. Luego se ha visto lo que ha pasado (se cerró el techo con 4-2). Cuando él golpea la bola alarga el grito con 4-3 en un momento clave, cuando no había pasado durante todo el partido. Yo cuando estoy voleando y se me alarga el grito, es molesto".

En cualquier caso, Nadal se sintió arrepentido con lo que le dijo: "Estamos entre colegas, que nos vemos cada semana. Hay unos códigos dentro de una pista de tenis que se tienen que respetar. Yo creo que me he equivocado al llamarle a la red y decirle las cosas. Se lo tenía que haber dicho en el cambio de lado o esperar a que se lo dijera el árbitro. Durante el partido han ido ocurriendo cosas Desde el fondo de mi corazón, no lo hice de una forma negativa (...) solo quería decirle algo y ahora me siento muy mal si le ha molestado, lo lamento", afirmó después, asegurando que todo estaba solucionado.