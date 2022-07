La respuesta sobradora de Cristiano Ronaldo a una lapidaria bandera del Atlético de Madrid

La de Cristiano Ronaldo y una eventual salida suya del Manchester United es una de las grandes novelas de este mercado europeo. La información que llega desde Inglaterra indica que el portugués de 37 años está a disgusto en los Red Devils y, por eso, su tremendo cartel ya fue vinculado con varios clubes. Uno de esos equipos en los que sonó fue paradójicamente el Atlético de Madrid, con quien forjó una gran rivalidad futbolística en su etapa en el Real Madrid. Este rumor sorprendió a todos.

Sin embargo, el presidente del Colchonero, Enrique Cerezo, se encargó de desmetirlo al instante: "La historia de Cristiano no sé quién se la ha inventado, pero es prácticamente imposible que se dé". Y por parte de los hinchas, hubo un repudio generalizado hacia esta posibilidad de que CR7 fuera al Atlético de Madrid; con mensajes en redes sociales y banderas colgadas en los amistosos de pretemporada.

En la goleada 4-0 del equipo de Simeone al Numancia, que tuvo lugar este miércoles, apareció un trapo que se viralizó con la leyenda: "Cristiano Ronaldo no es bienvenido". Esta imagen le llegó vía Instagram al propio jugador, ante la cual respondió con una humorada sobradora: con emojis riéndose. Fiel a su estilo.

La risa de Cristiano ante el "CR7 no es bienvenido" de los hinchas del Atleti.

Igualmente, esta no fue su única aparción en redes en las últimas horas. También cruzó a una cuenta que brinda información exclusivamente sobre él y que afirmaba que "Jorge Mendes (su representante) le había comunicado al Manchester United que CR7 estaba decidido en irse".

El portugués -ácido- le respondió la publicación: "Imposible no hablar de mí algún día. De lo contrario, la prensa no ganaría dinero. Saben que si no mienten, no pueden llamar la atención de la gente. Continúen, que un día acertarán una noticia (también agregó el mismo emoji de risa y un pulgar hacia arriba)".