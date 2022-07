La advertencia de Agustín Canapino que mantendrá en vilo al Turismo Carretera

Agustín Canapino, más allá del complicado fin de semana que tuvo en Posadas, sigue siendo el hombre a vencer en el Turismo Carretera. El de Arrecifes ya está clasificado para la Copa de Oro y en los próximos días podría tomar una decisión clave para lo que resta de la temporada. Días atrás, el JP Carrera debió suspender el ensayo comparativo del nuevo auto del Titán sin embargo la opción sigue estando latente y así lo confirmó el propio piloto en las últimas horas.

“La idea es hacerla antes de San Juan para, si decidimos ir con el auto nuevo, tener un par de carreras probadas. Lo más inteligente es poder correrlo un par de carreras. Si lo cambiamos es porque estamos seguros de que es igual o mejor del que tenemos. Me encontré con un mejor potencial que el año pasado, porque el equipo me brindó un montón de información y trabajo que yo no tenía y eso fue un paso hacia adelante en mi campaña dentro de TC”, advirtió en diálogo con Campeones.

El viejo y el nuevo Chevrolet. ¿Con cuál correrá la Copa de Oro?

Y continuó: “Estaba entusiasmado como si fuera mi primera prueba en TC. Estaba todo impecable y era un sueño la prueba que íbamos a hacer, por el nivel de profesionalismo y de organización que hizo el equipo JP Carrera, y no se pudo hacer porque el motor se rompió apenas salimos a pista”.

“Sabemos que La Plata (lugar donde se hará la prueba) es un circuito muy particular y no siempre las conclusiones en el automovilismo son las mismas, porque todo es muy dinámico y cambiante. Por eso lo más inteligente es, si decidimos cambiar, poder correr aunque sea dos fechas. Veremos”, cerró el líder del campeonato y que ya ganó tres finales de las ocho disputadas.

El 7 de agosto, en El Villicum será la novena del calendario y ya se habilitó la venta de entradas online para presenciar el denominado “Desafío de las Estrellas Shell V Power” donde la grilla de la final será por sorteo y luego deberán realizar dos paradas obligadas en boxes para recargar combustible o cambiar neumáticos. Pueden adquirirse en forma a través de Autoentrada y los valores son los siguientes: