El anuncio que conmueve a la Fórmula 1: se retira Sebastián Vettel

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 con Red Bull (entre 2010 y 2013), anunció que le pondrá fin a su extensa carreda deportiva dentro de la máxima. Lo hizo mediante un comunicado donde explicó los motivos que lo llevaron a tomar una decisión inesperada para muchos.

"La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensando en esto; al final del año quiero tomarme un tiempo más para reflexionar sobre lo que haré a continuación; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia", comentó el piloto del equipo Aston Martin Aramco Cognizant.

"Durante los últimos dos años he sido piloto del equipo Aston Martin Aramco Cognizant Fórmula 1", añadió, "y aunque nuestros resultados no han sido tan buenos como esperábamos, tengo muy claro que todo lo que un equipo necesita se está armando".

Mike Krack, director del equipo, destacó las cualidades del alemán: “Sebastian es un excelente piloto, rápido, inteligente y estratégico, y por supuesto vamos a echar de menos esas cualidades. Sin embargo, todos hemos aprendido de él, y el conocimiento que hemos obtenido al trabajar con él seguirá beneficiando a nuestro equipo mucho después de su partida".

El piloto germano, de 35 años, ocupa el tercer lugar en la lista de ganadores de todos los tiempos, con 53 victorias, solo por detrás de Lewis Hamilton (103) y Michael Schumacher (91). "Pero hoy no se trata de decir adiós. Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los aficionados, sin cuyo apasionado apoyo la Fórmula Uno no podría existir", concluyó Vettel.

El comunicado completo

"Por la presente anuncio mi retirada de la Fórmula 1 al final de la temporada 2022. Probablemente debería empezar con una larga lista de personas a las que dar las gracias, pero creo que es más importante explicar las razones que me han llevado a tomar esta decisión. Amo este deporte. Ha sido el centro de mi vida desde que tengo recuerdos, pero igual que hay vida dentro de la vista, está mi vida fuera de la pista.

Ser piloto nunca ha sido mi única identidad. Creo que la identidad es quién somos y cómo tratamos a los demás en lugar de lo que hacemos. ¿Quién soy yo? Soy Sebastian, padre de tres niños y marido de una mujer maravillosa. Soy curioso y me dejo fascinar con facilidad por gente apasionada y con habilidades. Estoy obsesionado con la perfección.

Soy tolerante y siento que todos tenemos los mismos derechos de vivir no importa nuestro aspecto, de dónde venimos o a quién queremos. Me encanta estar fuera y amo la naturaleza y sus maravillas. Soy cabezota e impaciente. Puedo ser realmente molesto. Me gusta hacer a la gente reír. Me encanta el chocolante y cómo huele el pan recién hecho. Mi color favorito es el azul. Creo en el cambio y en el progreso y que un poco marca la diferencia.

Soy optimista y creo en la bondad de la gente. En paralelo a las carreras he creado una familia y me encanta estar con ellos. También tengo otros intereses fuera de la Fórmula 1. Mi pasión por las carreras y por la F1 implica mucho tiempo alejado de ellos y mucha energía. Comprometerme con mi pasión como lo hice y de la forma que pensaba que era la correcta ya no es compatible con mi deseo de ser un buen padre y marido.

La energía que supone ser uno con el coche y con el equipo, de perseguir la perfección requiere concentración y compromiso. Mis objetivos han cambiado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver a mis hijos crecer y transmitir valores, ayudarles cuando caen, escucharles cuando lo necesiten, no tener que decirles adiós y lo más importante, aprender de ellos y dejar que me inspiran. Los niños son nuestro futuro. Más allá creo que hay demasiado para explorar y aprender sobre la vida y sobre mí mismo.

Hablando del futuro, creo que vivimos tiempos muy decisivos y pienso que cómo todos vayamos a actuar estos años decidirá nuestras vidas. Mi pasión implica ciertos aspectos que he aprendido a odiar. Puede que cambian en el futuro, pero la voluntad de aplicar cambiaos debe ser mucho más fuerte y debe llevar a actuar hoy. Hablar no es suficiente y no nos podemos permitir esperar. No hay alternativa. La carrera ya está en marcha.

¿Mi mejor carrera? Aún está por llegar. Creo en ir hacia delante y pasar página. El tiempo es un camino de ida y quiero vivir según los tiempos. Mirar atrás sólo va a frenarte. Tengo ganas de correr en circuitos desconocidos y encontraré retos nuevos. Las huellas que dejé en la pista permanecerán hasta que el tiempo y la lluvia las borren. Se dejarán huellas nuevas. El mañana pertenece a los que están trabajando en él hoy. La próxima curva está en buenas manos, ya que la nueva generación ya ha hecho acto de presencia. Creo que todavía hay una carrera por ganar. Me despido y gracias por dejarme compartir la pista con vosotros. Me encantado cada segundo".