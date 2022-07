Chiquito Romero: de una posible vuelta a Racing a un llamado de Boca

Hacía rato que no aparecía Sergio Romero. Por una lesión en su rodilla, el arquero que fue clave para que la Selección argentina jugara la final del Mundial Brasil 2014 no juega desde marzo y realiza la rehabilitación de kinesiología en el predio de la AFA en Ezeiza. Ya en los últimos días de su recuperación, Chiquito comenzó a entrenarse en el predio de Racing, club donde debutó, y reveló que por el momento no volverá a jugar en la Academia, negó que tenga una oferta de Boca y aseguró que lo llamaron de varios clubes europeos.

Romero se mostró contento con el progreso que hizo en su recuperación y explicó: "Estoy en la última parte de la rehabilitación del suceso que tuve en el Venezia en marzo de este año. En un choque con un compañero se me desprendió un pedazo de cartílago de la rodilla y me tuve que hacer una limpieza. La AFA me abrió las puertas y estuve haciendo la rehabilitación con los kinesiólogos".

En ese sentido, Chiquito comentó por qué volvió a entrenarse en Racing: "En esta etapa que necesito moverme un poco más llamé al Mago (Rubén Capria) y a Víctor (Blanco), me abrieron las puertas del predio para entrenar con mi entrenador de arqueros. En una semana tendré el alta médica y de ahí en más veré qué hacer con las ofertas que tengo".

Así, Romero se refirió a sus intenciones de seguir en el exterior: "Mi idea es seguir afuera, gracias a Dios tengo muchas propuestas. Hace una semana descarté tres de Arabia. Les dije que muchas gracias, pero tengo una familia con muchas mujeres y nos parece complicado ir para esos lados. Uno siempre tiene las puertas abiertas del club (Racing), como otros clubes argentinos que se han comunicado preguntando cómo era mi situación, saben que soy un jugador libre y tienen que hablar conmigo".

"La idea es volver a Europa. Eso es muy bueno para mí, tengo muchas ofertas, he dejado buenos recuerdos en los lugares que he pasado. Primero quiero terminar la rehabilitación, estoy muy agradecido a la gente de la AFA que me ayudó en estos tres meses. Gracias a ellos la rodilla está en perfecto estado, estoy esperando ver cómo reacciona en el campo para enfocarme de lleno en el mercado", confirmó.

Más tarde, el arquero negó la posibilidad de volver a Racing ahora, aunque no descartó regresar en el futuro: "Uno nunca descarta una propuesta, siempre las analiza. Si llegan, las analiza. En mi familia todos tienen opinión, después como familia resolvemos lo que vamos a hacer. Racing tiene tres muy buenos arqueros hoy en día, y sería una pena muy grande taparle un lugar a uno. No digo de (Gabriel) Arias, pero sí de Chila (Gastón Gómez) que es un chico joven y lo está haciendo muy bien".

"Cuando ganamos el clásico tuve la oportunidad de venir. No he venido antes porque andaba con muletas y no quería trasladarme mucho. Siempre lo miro desde casa y Racing hoy está muy bien. No vale la pena venir a taparle el lugar a un chico. Si el día de mañana Racing me necesita estaré dispuesto a volver. Soy un agradecido. Es mi casa, mi vida y no le voy a cerrar la puerta", cerró Romero.

¿Romero tuvo ofertas de Boca?

"De Boca no me llamaron. Cuando me han llamado fue Guillermo (Barros Schelotto) en ese momento pero yo estaba en el United, era muy difícil. Estaba jugando con Mourinho de entrenador que me quería y me daba la posibilidad. Pero en este momento no se han comunicado. Boca tiene un gran arquero como (Agustín) Rossi. Yo tengo 35 años, tengo mucha experiencia y no vengo a taparle el lugar a un chico que va en pleno crecimiento. Gracias a Dios tengo propuestas en el exterior. No cerré ninguna porque quiero terminar mi rehabilitación, con mucha tranquilidad. Primero quiero estar bien y luego decidir".

Romero sobre la Selección argentina

La Selección argentina: "La puerta de la Selección siempre va a estar abierta. De hecho lo primero que hice cuando me lesioné fue preguntar si podía hacer la rehabilitación con ellos. A los 10 días de estar operado ya estaba acá".

El Mundial de Qatar: "La Selección está muy bien, tiene un sistema de juego y gente muy comprometida con defender estos colores. El hecho de un título refleja mucho. En la Copa América 2019 se había logrado la unión de un grupo. En las Eliminatorias lo siguieron afianzando y después ganaron la Copa América en 2021. Era lo que se necesitaba, ganar un título para descomprimir. Creo que va a ser un gran Mundial como en el 2014".

Lionel Messi: "Leo cambió. Antes tenía que llevar al equipo hacia adelante, ahora con 35 años los chicos dependen de su aspecto pensativo. Te puede dar una pelota de gol desde cualquier sector de la cancha. Ha crecido muchísimo. Se está viendo la mejor versión de él porque piensa mucho mejor las cosas".