Revelan charlas con la FIA para el regreso de la Fórmula 1 a Argentina: "Han habido..."

Con la idea de tener un Mundial cada vez más amplio y extender su popularidad en todo el mundo, la FIA baraja muchos cambios para el calendario de Fórmula 1. En el último tiempo se confirmaron nuevas carreras en Estados Unidos, el posible regreso de Sudáfrica y hasta eliminar circuitos míticos como el de Spa Francorchamps en Bélgica. Ante tantos cambios, los fanáticos argentinos se ilusionan con volver a ver a la mejor categoría del mundo automotor en nuestras tierras y el presidente del Automóvil Club Argentino habló sobre esta posibilidad.

Jorge Rosales, presidente del ACA, habló sobre el regreso de la Fórmula 1 al país.

24 años atrás, Michael Schumacher se llevó el último Gran Premio de Argentina a bordo de su Ferrari. Desde entonces, los motores de la Fórmula 1 no volvieron a rugir en el país. A principios de este año hubo algunos rumores sobre el regreso de la Máxima y Jorge Rosales, presidente del ACA, afirmó que hubo charlas para que se lleve a cabo: "Hasta donde yo sé, han habido acercamientos políticos. Yo no he formado parte de esos acercamientos. Cualquiera que represente al ACA, va a la FIA, va al lugar adecuado y quedate tranquilo que habla de la Fórmula 1. El problema es que no nosotros vamos si no tenemos la posibilidad cierta de que la carrera se haga. No somos de ir para tirar el título de un diario", explicó en una entrevista con Carburando.

Luego, Rosales dejó en claro que su deseo es el mismo de todos, volver a tener un Gran Premio de Argentina de Fórmula 1. Sin embargo, avisó que esto conlleva un esfuerzo ecónomico muy importante que la organización que preside no puede realizar: "Ojalá pueda volver la Fórmula 1, pero el ACA, económicamente no está en condiciones de que vuelva la Fórmula 1 y a Argentina le va a costar mucho poner un autódromo en condiciones", avisó.

Schumacher, el último ganador de Fórmula 1 en el Gálvez.

Sin embargo, el dirigente reveló que la FIA estaba dispuesta a traer la Fórmula 1 a algún circuito argentino al que se le hagan los arreglos necesarios: "La FIA nos informó en 2019 que podrían aceptar algunos autódromos con ciertas modificaciones, con un contrato que en aquel entonces pedían de 5 años. Yo no estoy en condiciones de hablar ahora porque es por terceros y no soy de hablar si no tengo fuente directa de lo que estoy diciendo", cerró.

De hecho, la ilusión de los fanáticos se vio alimentada por unas declaraciones de Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, quien aseguró que el circuito de Termas de Río Hondo estaría muy cerca de estar en condiciones de recibir al Gran Circo: "El circuito está casi homologado para la Fórmula 1, restaría una visita más para que eso ocurra pero al no tener un evento en vista no se ha realizado. Si algún sector privado está interesado en realizarlo, nosotros pondríamos a disposición el autódromo para que se realicen todo lo que falta y así poder tenerla nuevamente", aseguró el político sobre el autódromo que recibe al MotoGP desde 2015.

Por ahora, distintos medios informaron que algunos circuitos como Paul Ricard, donde se corrió el Gran Premio de Francia del último fin de semana, podrían ser eliminados del calendario. La Fórmula 1 va en camino a un calendario de 24 carreras el año que viene y Liberty Media, grupo empresario que es dueño de la categoría, planea extender aún más el campeonato mundial y podría, aunque es muy difícil, llegar a Argentina.