La honestidad brutal de Adonis Frías ante el interés de Boca: “Es difícil enfocarse cuando…”

Boca quiere a Frías, y Frías quiere ir a Boca. La situación es clara, pero aún sigue sin haber acuerdo entre Defensa y Justicia y el Xeneize. El jugador -confeso hincha del club de la Ribera- ya hizo saber su deseo puertas adentro; y ahora también públicamente.

El Xeneize ofertó 1.500.000 de dólares por su ficha.

"Lo vivo con mucha calma, la verdad que es difícil enfocarse cuando te nombran que te quiere Boca, pero gente de mi entorno, mi familia y el cuerpo técnico me ayudan muchísimo”, reveló con honestidad brutal el central de 24 años del Halcón. Y agregó: “Por eso estoy tranquilo, trato de enfocarme el máximo en Defensa y Justicia porque es una institución a la que le tengo mucho cariño y lo mínimo que le puedo devolver es eso adentro de la cancha. Todavía no hay nada concreto, nada dicho".

Sobre el estado de la negociación, el zaguero que es sondeado por Riquelme hace tiempo puntualizó en diálogo con TyC Sports: "Ya saben todos que es mi sueño, pero atrás de esto hay una negociación. Yo tengo representante, está la dirigencia de Defensa, y si no se ponen de acuerdo o no llegó la oferta formal, estoy al margen de eso. Yo tengo que seguir haciendo las cosas bien porque si no es Boca, será otro club. Uno tiene que estar preparado al 100%".

El Halcón pretende que Boca se estire medio millón de doláres, que ya avisó que no se mueve del USD 1.500.000 ofrecido por el 100% del pase. La posibilidad de que Frías se mude a Brandsen 805 es factible debido a que el Xeneize dispone de un cupo para incorporar tras la partida de Carlos Izquierdoz al Sporting de Gijón. Ambas partes tienen tiempo para llegar a un acuerdo hasta el 8 de agosto. Ese día el período de registro se cierra definitivamente.

Adonis Frías quedó en la historia grande de Defensa y Justicia por conseguir la Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021. Surgió de las inferiores del club de Florencio Varela y estuvo un año a préstamo en Los Andes. Es un central alto, fuerte y con buen primer pase; uno de los pilares del equipo de Sebastián Beccacece que fue furor. Dato extra: patea penales. Lleva un gol en seis partidos en este campeonato.