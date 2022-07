Driussi reveló el inoportuno motivo por el que se cayó su vuelta a River: “Zenit me había dado el ok, pero justo…”

River se ilusionaba con su vuelta, pero no se dio. De hecho, él también estaba con muchas ganas, pero por un imprevisto su regreso se cayó. Sebastián Driussi, uno de los goleadores surgidos del Millonario, que se fue a Rusia y ahora juega en el Austin FC de la MLS, reveló por qué no pudo jugar nuevamente en el club de Núñez.

En una transmisión de Twitch, el delantero comentó: "Estuvo la posibilidad de volver a River: me llamó mi representante para decirme que estaba la chance. ¿Sabés cómo estaba yo? Contento, saltando en dos patas... Me vuelvo, me vuelvo... Lo llamo a mi viejo y le digo que me espere allá...", relató sobre esa chance de regresar a principios de 2021.

Driussi explicó que por ese entonces quería irse de Rusia: "En ese momento tenía a mi nena y mi mujer estaba embarazada y nosotros queríamos salir de Rusia porque no venía jugando mucho, no estaba jugando en mi posición". Fue por un particular motivo que no pudo salir: "Zenit me había dado el okey para salir pero justo se lesiona Malcom y necesitaban que yo me quede y Pepe que iba a venir no vino, después me quedé, estuve seis meses más y después me compró el club que me compró ahora”.

Driussi, figura del Austin FC de la MLS y goleador del campeonato con 13 tantos, está segundo en la Conferencia Oeste de la liga estadounidense detrás del LAFC de Gareth Bale. Además, el ex River cuenta con 7 asistencias.

Finalmente, el atacante comentó cómo fue su salida del Zenit ruso, otro de los motivos por los que no regresó al Millonario: "No quedé libre con el pase en mi poder y elegí ir a Austin, porque si yo me quedaba con el pase en mi poder lo primero que hacía era volver a River. La gente de River siempre me demuestra cariño”.