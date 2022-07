Un periodista hincha de Boca y enfrentado a Riquelme anunció que podría ir contra Román en las elecciones

Todavía falta un año y medio, pero las elecciones de Boca ya empiezan a jugarse. Y hay un periodista, confeso hincha del Xeneize y siempre muy crítico de la actual gestión, que anunció que analiza enfrentar a Juan Román Riquelme en los próximos comicios de diciembre de 2023.

Se trata de Toti Pasman, quien soltó el bombazo en vivo por DIRECTV Sports: "Ojo, que con esa banderita no hayan iniciado mi carrera política en Boca, eh. Ojo, eh... Porque el domingo llegué a La Bombonera y me decían: 'vamos, Toti', 'aguante, Toti', 'te bancamos, Toti'. Así que ojo, que con esas dos banderitas mala leche que mandaron a poner en la cancha no arranque mi carrera política".

Esta suerte de postulación de Juan Carlos Pasman viene a colación de los pasacalles que aparecieron colgados en las inmediaciones del estadio, con los que se lo atacaban tanto a él como a su colega Martín Arévalo.

Las banderas que aparecieron contra Pasman y Arévalo en la puerta de la Bombonera.

Por ese tema de las banderas, Toti ya había hecho un descargo y apuntó directo contra Román: "Si a mí me pasa algo en la cancha de Boca, la responsabilidad es exclusivamente de Juan Román Riquelme. Si un tarado me agrede, el responsable es el vicepresidente de Boca y voy a explicar por qué... Yo me lo encontré hace un mes y cuando me vio dijo: 'ah, ¿los contras también vienen a la cancha?'. ¡Con una bronca lo hizo! Le molestaba que yo estuviera en lo que para él es el patio de su casa, porque soy crítico de su gestión. Y menos de un mes después aparecen estas banderas. Están en la puerta de la Bombonera, y no cualquiera llega a la puerta. Si ponen banderas a 20 cuadras, es un loquito, un tonto. Pero si la ponen en la puerta, está claro que tiene la complicidad de alguien del club...".