La lapidaria frase de Rolfi Montenegro sobre el presente de Independiente: "Es difícil cuando..."

Independiente parece no tener paz. En caos por su situación institucional e inmerso en una profunda crisis futbolística, entró en un tobogán del cual se le está haciendo muy difícil salir. Son todas malas noticias. Daniel Montenegro renunció a su cargo de mánager y explotó contra los dirigentes que están en el día a día del club.

El Rolfi se fue pegando tiros por todos lados.

"Por momentos se pudo por trabajar, por momentos no. Es una situación difícil porque no solamente depende de nuestro grupo de trabajo. Lamentablemente, siempre dependíamos de otra gente. Hay muchas cosas que no podíamos hacer, pero esto es así. Desde el primer momento sabíamos cómo eran las cosas acá, y sabíamos que el plantel necesitaba gente que los acompañe. Es una situación difícil cuando una o dos personas manejan un club. Moyano se portó muy bien conmigo. Teníamos que estar hasta donde pudiéramos, pero hoy sentimos que ya no podemos hacer más nada", disparó el Rolfi, haciendo una tácita (pero clara) referencia a Yoyo Maldonado y Sergio Palazzo.

Y siguió con los dardos: "Hay que parar la pelota y construir. En Independiente hay más gente que destruye de la que construye. Los que dijeron que iban a estar, hoy no están".

Aunque lo negó, el hecho que detonó su salida fue que estos directivos iniciaran gestiones para contratar a Julio César Falcioni a sus espaldas, sobreponiéndose a la potestad que le correspondía por justamente ser el asesor deportivo. Al Rolfi le interesaban Gabriel Heinze y Ricardo Gareca como sucesores de Domínguez: "Pese a esta incertidumbre de que no se sabe cuándo son las elecciones, yo hablé con técnicos. Por algo estaba, era mi trabajo. Yo tenía que hacer los llamado y debía comunicarme con la gente que yo entendía que podía estar en ese momento".

En cuanto a su trabajo realizado, Montenegro comentó: "Hay muchas cosas atrás que hay que ver y analizar. Porque no es solamente elegir un jugador y que te vaya bien o mal. Atrás hay un laburo muy grande que tratamos de hacer, que hicimos. Puede salir bien o mal, pero creo que estaba organizado. Siempre tratamos de colaborar, estuvimos acá en todo momento. Pusimos la cara tratando de darle una solución a lo que nosotros podíamos. En cosas nos pudimos haber equivocado, como se equivoca cualquiera. Lo que nos dijeron los jugadores a nosotros nos deja en paz con el trabajo realizado".

El Club Atlético Independiente informa que Daniel Montenegro ha decidido dar un paso al costado en su cargo de Secretario Deportivo.



Le agradecemos a él y a todo su equipo por esta etapa que se cierra en la Institución.



Éxitos en lo que viene, Rolfi. pic.twitter.com/tn9gHhyG55 — C. A. Independiente (@Independiente) July 26, 2022

El comunicado de Independiente

