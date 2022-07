El picante cruce entre un histórico preparador con un piloto de Turismo Carretera: "No le ganó a nadie”

La acción del Turismo Carretera volverá el primer fin de semana de agosto pero, luego de la competencia de Posadas, hubo una desvinculación importante. Alan Franco Ruggiero, ausente en Misiones, decidió dejar el RUS Med y se encuentra buscando equipo para continuar con su carrera. Sin embargo, al parecer, la ruptura no fue en tan buenos términos como se anunció.

El joven piloto expresó, mediante un comunicado, que “decidimos de común acuerdo y en excelentes términos no continuar trabajando juntos, dejando las puertas abiertas para un futuro compromiso”. Pero el equipo reconoció que el alejamiento se debió por “situaciones externas al piloto y al equipo” y es ahí donde aparece en escena Claudio Garófalo, motorista del Torino.

Alan Ruggiero.

Es que Ruggiero había desistido de estar en Posadas, expresando que el impulsor de su auto estaba por debajo del nivel. Ante esto, el preparador no se guardó nada y arremetió contra con lapidarias frases: “Entiendo que haya una merma de potencia en el motor, pero eso no es motivo para andar tirando palos hacia la gente que trabaja. Estoy dolido porque está demostrado que Alan Ruggiero no le ganó a nadie, no es Canapino ni Pechito López. El motor es un porcentaje importante, pero no es fundamental”.

“En su vida ganó tres carreras, las cuales lo hizo con motor mío. Después se hizo el piloto y se pasó a Ford, donde se arrastró y anduvo mal. Volvió a Torino y en la última carrera sale séptimo, perdiendo tres décimas en la clasificación porque no cierra bien la vuelta. Encimas, luego sale diciendo que no va a Posadas porque al motor se faltan 5 o 6 caballos”, continuó sin filtro.

Por último, en diálogo con Mundo Sport, agregó: “A mí lo que me da bronca es que hoy un tipo como Alan te crucifica porque fueron al rolo y el motor no tenía la potencia ¿Y todo lo que se trabajó? Se olvidó de todo eso ¿Y todas las macanas que se mando él? Eso no lo tienen en cuenta. Estoy caliente porque, a veces, los motoristas no podemos decir lo que nos pasa”.

Ruggiero está eliminado de la Copa de Oro ya que aparece en la posición 45° del certamen con apenas 33 puntos sumados. La próxima carrera del calendario se llevará a cabo el domingo 7 de agosto en el autódromo El Villicum de San Juan. Las principales posiciones del certamen lo tienen arriba a Canapino con 282,5 unidades; escoltado por Mangoni (260), y Benvenuti (242).