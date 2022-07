El grito de un plateísta de Newell’s que enfureció a Pablo Pérez al ser reeemplazado: “¡Dejá…!”

Un grito que encendió la bronca de Pablo Pérez. El volante de Newell's, reemplazado este lunes en la derrota 2 a 1 de su equipo ante Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa, se molestó ante el pedido de un hincha y lo insultó duramente al llegar al banco de suplentes.

“Pablo, dejá jugar a los pibes, Pablo, ya está”, le gritó un hincha de Newell's a Pablo Pérez, y el volante se enfureció. Tanto que no lo pudieron parar. A puro insulto y amenazándolo con golpearlo, Pérez fue detenido por los integrantes del cuerpo técnico, que trataron de calmarlo.

Pablo Pérez, el histórico que queda en el plantel de la Lepra a los 36 años, recibió este pedido del hincha para que se retire apenas unos días después de perderse un gol clave en el clásico ante Rosario Central.

“Si ganábamos me iba a retirar, ahora que perdí voy a seguir. Ahora me voy a seguir entrenando, me voy a seguir preparando. Me sentí bien, me sentí bien físicamente. Yo pensé que iba a llegar con lo justo y la verdad que me sentí muy bien”, había expresado sorpresivamente Pérez después de la derrota 1 a 0 en el Gigante de Arroyito.

El equipo dirigido por Javier Sanguinetti, que había arrancado con todo la Liga Profesional y era el único líder del campeonato pasadas las primeras cinco fechas, ahora suma cinco sin ganar, con dos derrotas consecutivas (Central y Defensa y Justicia). Ahora, la Lepra está a seis puntos del puntero Atlético Tucumán, con 16 unidades.