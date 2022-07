Macklin quiere hacer "temblar" el Hipódromo de Mendoza

El Hipódromo de Mendoza ofrecerá hoy la versión 2022 del clásico “Santo Patrono Santiago”, la carrera de caballos más destacada y tradicional de la zona oeste de Argentina. Una vez más la Catedral se verá colmada (se esperan cerca de 40.000 personas para hoy) y cuando caiga la tarde el turf de la provincia habrá coronado al nuevo número del turf de la provincia.

La jornada comienza a las 10.30 y se extenderá hasta las 17. La entrada es totalmente gratuita y el menú ofrece un total de nueve competencias (cuatro de ellas clásicos). El pronóstico del tiempo indica que la temperatura ascenderá hasta 18 grados y que el tiempo estará parcialmente nublado (buen clima).

El Santo Patrono Santiago cuenta este año con doce anotados y promete una recompensa de $ 800.000 para su ganador. En la previa, la gran figura de la competencia es el bueno de Macklin. El hijo de Master Of Hounds buscará repetir su victoria del año pasado en esta misma competencia.

Macklin ha sido el mejor caballo de la zona Cuyo del último año y medio. En 2021 ganó los clásicos “Vendimia” y “Santo Patrono Santiago” en Mendoza y en 2022 se impuso en el clásico “Vicente Dupuy” del Hipódromo La Punta. Tres victorias resonantes para un caballo que ha dado claras muestras de su poderío. Su última salida a la arena fue en marzo de este año en Mendoza cuando llegó tercero de Malaikan en el clásico “Vendimia”. Luego de ahí paso a retiro, para ponerse diez puntos y reaparecer hoy en la gran carrera del turf cuyano. Nuestros informes de pista indican que anda en el aire y ese es todo un dato. Con Macklin en estado óptimo muchos caminos conducen a su posible victoria.

La lista de enemigos del gran candidato es larga, pero arranca con el cordobés Global Poderoso. El pensionista de Sergio Carezzana fue segundo el año pasado de Macklin, en esta misma carrera. En aquella oportunidad, el hijo de Global Hunter quedó a cuatro cuerpos del gran favorito de hoy. Vuelve por la revancha el cordobés, que hoy tendrá en su silla al exitoso jinete Lucas Noriega.

Un escalón por debajo del anterior, pero muy firmes en la lista de enemigos, aparecen: Constanzo (está en un gran momento), Malaikan (ya le ganó a Macklin en el Vendimia) y Lord Triumph (es muy buen caballo y tiene la gran oportunidad demostrar que está para correr con animales de este nivel).

Del resto del lote destacamos al riocuartense Standout (con algunas victorias destacadas en su medio) y al experimentado Pulpinello (que si está sano siempre es peligroso).

MÁS CLÁSICOS

La jornada contará además con otros tres clásicos de muy buen nivel. En la milla nos jugamos enteros con el bueno de Témpano Sam. En el clásico corto vamos a manos y patas del regular Vaporetto Inc. Mientras que entre los potrillos (el Clásico “Independencia” sobre 1400 metros) vemos una contienda muy pareja entre Stephen South y el sanjuanino Paso Al Costado.

A continuación el detalle del programa:

