La tajante respuesta de Ibarra cuando le preguntaron si Boca tuvo más actitud: “No me…”

Boca retornó a la senda del triunfo mostrando un gran juego en la Bombonera. El Xeneize venció a Estudiantes de La Plata por 3-1 y logró sumar de a tres luego de la caída sufrida ante Argentinos en La Paternal. Post triunfo, en conferencia de prensa, Hugo Benjamín Ibarra analizó lo sucedido dentro del campo de juego.

Al ser consultado sobre el cambio de actitud de sus dirigidos, el DT no dudó en responder: "No me gusta la palabra actitud, cuando se pone la camiseta el jugador, la tiene toda. Queremos que cada jugador rinda y que tengan confianza. De a poco van a adquirir confianza y soltarse más".

Sobre el análisis de un nuevo triunfo en condición de local, expresó: "Primero que nada, felicitar a mis jugadores por el gran trabajo que hicieron hoy ante un gran rival. Realmente lo hicieron muy bien durante los 90 minutos. No quiero ser reiterativo, quedar eliminados de algo tan importante como la Copa golpea, estamos en ese proceso de cambio. Estamos trabajando todos los días para darle forma al equipo. No hay que desesperarse por este triunfo".

Además, se refirió a las bajas por lesión que ha tenido el plantel en las últimas semanas: "Hoy tuvimos a la gran mayoría de los muchachos en condiciones para jugar, nos faltó Darío que está con molestias. Es encontrar las formas y los jugadores lo van captando día a día".

Para finalizar, resaltó la importancia de la presión alta que desarrolló el equipo en el duelo ante Estudiantes: "Es una de las ideas, no dejarlo jugar al rival. Si lo dejas jugar vas a tener un inconveniente en mitad de cancha. La idea era recuperar alto, hoy lo pudimos hacer. No dejar tantos espacios, eso los futbolistas lo han hecho muy bien"