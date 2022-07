Argentina perdió con Colombia y se quedó a las puertas de la final de la Copa América

El seleccionado argentino femenino de fútbol se quedó esta noche sin final de la Copa América de la disciplina, al perder con su par local de Colombia, por 1-0, en partido disputado en la ciudad de Bucaramanga.

Con este gol de Linda Caicedo Colombia avanza a la gran final de la Copa América, al mundial de Nueva Zelanda y a los Olímpicos de París. Y de la Liga femenina nada. Gracias. pic.twitter.com/7i0jdEyPf6 — Germán Arango (@germanarango1) July 26, 2022





El representativo albiceleste no pudo alcanzar en el estadio Alfonso López el primer objetivo trazado de clasificarse para el Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023, aunque el viernes tendrá una segunda oportunidad de lograr el cupo en el encuentro por el tercer puesto de la cita continental.



La juvenil extremo Linda Caicedo (St. 18m.) le dio el triunfo y pasaporte al certamen ecuménico al elenco ‘cafetero’, que dirimirá la final del continente ante el ganador del duelo que mañana asumirán los equipos de Brasil y Paraguay.



Argentina, que hoy fue dirigida por Sebastián Gómez (asistente del DT principal Germán Portanova, quien no se sentó al banco de suplentes por estar suspendido), terminó con diez jugadoras como consecuencia de la tarjeta roja que recibió la lateral Gabriela Chávez (St. 28m.), por doble amonestación.



La victoria del equipo colombiano no admite mayores discusiones, porque en el contexto de un cotejo parejo y con demasiadas imprecisiones, las dirigidas por Nelson Abadía diseñaron un mejor rendimiento como para merecer la ventaja.



Durante los 45m. iniciales, el combinado local ejercitó un ligero predominio, a partir de la movilidad de la chica Caicedo (17 años) y la ubicación estratégica de Leicy Santos, quien sorprendió con su capacidad para filtrar pases que incomodaron a la defensa albiceleste.



Luego de un cuarto de hora inaugural de desarrollo parejo, la Selección Colombia decidió jugar masivamente en campo contrario, con un equipo argentino que se vio obligado a replegarse y a apostar al desequilibrio de Estefanía Banini por izquierda como única carta ofensiva.



La jugadora del Atlético Madrid dispuso de la única ocasión clara para marcar, a los 16m., cuando ensayó una media vuelta mordida que permitió una buena contención de Catalina Pérez, luego de un buen desborde de Yamila Rodríguez.



El elenco local replicó con dos chances muy nítidas: sobre los 32m., Santos habilitó a Caicedo y la chica del Deportivo Cali remató débil, lo que permitió a la arquera Vanina Correa contener con los pies.



Y sobre los 37m., en la más propicia, Mayra Ramírez rompió la ley del offside, escapó por derecha y cuando entró al área metió un remate defectuoso que pegó en el travesaño, luego de que las defensoras argentinas ya habían quedado desairadas.



En el segundo período, la tónica no cambió demasiado y el seleccionado local llegó a la apertura de la pizarra, luego de un rechazo defectuoso de Agustina Barroso. La delantera Caicedo se movió por izquierda, dejó en el camino a Chávez y ejecutó un remate cruzado que venció la resistencia de la guardavallas rosarina Correa.



El tanto golpeó la estructura de un equipo que parecía preparado los 90 minutos para salir de contra y no asumir la iniciativa como premisa. Para colmo de males, a los 28m., Chávez vio la tarjeta roja por una nueva infracción y la tarea del empate se volvió prácticamente una quimera.



En el tramo final, los tardíos cambios implementados desde el banco argentino intentaron insuflar una mejoría en el funcionamiento, aunque la posibilidad de la igualdad dependió en exclusiva de alguna pelota detenida bien ejecutada.



La arquera colombiana Catalina Pérez no mostró mayores falencias en los centros que le llegaron y así las chances de la Argentina se consumieron.