La furiosa reacción de Agustín Canapino y una lapidaria frase que sacude al TC2000

El fin de semana de Agustín Canapino en Rafaela fue olvidable. El tetracampeón del Turismo Carretera llegó con el objetivo de recuperar lo perdido tras la exclusión en Córdoba y problemas que exceden su calidad conductiva no le permitieron ser protagonista en la final que el TC2000 disputó este domingo en el “Templo de la Velocidad”.

Desde el viernes, el de Arrecifes tuvo problemas mecánicos en el Cruze y hoy explotó de bronca con una reacción inesperada pero que marca el enojo y la frustración teniendo en cuenta que vuelve a perder valiosos puntos por el campeonato. El Chevrolet se paró cuando estaba segundo en pista, lo tiró a un costado y, al cerrar la puerta, realizó un claro gesto de disconformismo.

Llegó a la zona de boxes y al ser consultado sobre lo sucedido fue lapidario. “Que lástima, no quiere ser Agustín”, le preguntó Javier Delle Rose, de Carburando, y el Titán disparó: “Si… ponele”, respondió y dejó en claro que lo sucedido no tiene que ver con la fortuna. Luego reconoció que el abandono fue por problemas de temperatura y que pierde mucho terreno en el certamen.

Esa frase, escueta pero directa, se suma a la contundente declaración que realizó el sábado tras el Sprint: “Me río para no llorar. Estoy con bronca y no la estoy pasando bien. Yo lo vivo con mucha intensidad, pongo el 101% mío y los puntos no aparecen por problemas ajenos a lo que hago yo. Es algo que te da mucha impotencia. No puedo hacer nada más que seguir luchándola”.

Sus dichos, seguramente, llegarán a oídos de quienes manejan el TC2000 ya que no es la primera vez que el equipo Chevrolet sufre estos problemas. En Termas de Río Hondo fue Berni Llaver quien sufrió algo similar, le cambiaron el motor y perdió la punta del campeonato, y Canapino ya lo había padecido en Rosario.

Todo esto poco le debe importar a Facundo Ardusso (Honda) quien se impuso en una carrera apasionante y que tuvo final incierto hasta la última vuelta. Parecía que era de Ignacio Montenegro (Renault), luego de Julián Santero (Toyota), pero el Flaco dio el zarpazo en el momento justo para conseguir una necesaria victoria tanto para él, como para su equipo. Con este resultado, Pernía (cuarto en pista) es el líder con 175 puntos, seguido por Llaver y Santero con 168. La próxima será el 14 de agosto en San Nicolás.