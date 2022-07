La tajante decisión de la dirigencia de Independiente tras la derrota ante Defensa

Independiente sufrió este miércoles un nuevo golpe después de perder 2 a 1 con Defensa y Justicia, que profundizó la grave crisis deportiva e institucional del equipo de Avellaneda. Su entrenador interino, Claudio Graf, habló después de la derrota y no aseguró seguir como técnico, en tanto que los dirigentes estarían buscando a su reemplazo con la idea de que sea inmediato.

Claudio Graf, técnico interino de Independiente.

Según indicó TyC Sports, la dirigencia de Independiente analiza buscar un entrenador que se haga cargo del equipo lo antes posible, tras la salida de Eduardo Domínguez y el interinato de Graf. Si bien se esperaba que el interinato durara varios partidos y posiblemente hasta el final del campeonato, con la posibilidad de que haya elecciones en un futuro próximo, la dirigencia que comanda Hugo Moyano buscaría tener un técnico fijo en los próximos días.

El técnico interino brindó una conferencia de prensa y aseguró que, por el momento, no sabe hasta cuándo seguirá al frente del plantel de Primera División: "No me han manifestado nada", expresó sobre los dirigentes. "Fueron dos partidos en seis días. Es lo único que nos han manifestado. Trataremos de enfocarnos en el partido que viene", agregó Graf.

"El contexto que vivimos no es fácil para jugar y tener tranquilidad para afrontar y armar cualquier equipo", explicó el DT que subió desde la Reserva de Independiente. Por otro lado, Graf indicó: "Vi cosas buenas en estos pocos días. Los jugadores tienen ganas de progresar. Nos da ánimo a todos. Trataremos de mejorar día a día y que se note".

El entrenador que le gustaría tener al manager del club, Daniel Montenegro, es Gabriel Heinze. En Independiente están convencidos de que es el técnico que puede torcer el nivel deportivo del equipo, pero saben que no es una negociación fácil. ¿Llegará el Gringo?