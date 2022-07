El sincericidio de Pablo Pérez tras la derrota en el clásico: "Si ganábamos..."

En el marco de la novena fecha del torneo de la Liga Profesional, Newell's no pudo en su visita al Gigante de Arroyito y cayó por 1-0 ante Rosario Central. El gol del encuentro llegó a través de Alejo Véliz, delantero de 18 años. En este contexto, Pablo Pérez, capitán de la Lepra, realizó una inesperada declaración.

Sobre la decisión que tenía tomada antes del encuentro, manifestó: "Si ganaba me iba a retirar, ahora que perdí no me voy a retira. Ahora voy a seguir entrenando y me voy a seguir esforzando. Me sentí bien, pensé que iba a llegar con lo justo y me sentí muy bien. Si hubiera ganado te juro que en diciembre me retiraba".

Carlos Tevez analizó el triunfo de su equipo en el clásico

En su quinto partido, ya sumó su primera victoria en el clásico más importante de la ciudad de Rosario: "El equipo viene creciendo y es totalmente diferente. Ya se palpa que hay otra cara y otro físico en los chicos a comparación de como llegamos. Tenemos que seguir creciendo, que esto sea un envión para lo que viene. No nos podemos quedar solo con el clásico, tenemos que seguir trabajando y mejorando".

Al ser consultado si tras el triunfo se había terminado de recibir como técnico, soltó: "Me recibí de técnico cuando agarré Central, que es hermoso. Le dije a mis hermanos que agarré por eso. La satisfacción que uno tiene es muy grande". Además añadió: "Estoy muy seguro y convencido de lo que hago. Tanto el CT como yo estamos convencidos que el trabajo es lo principal y nos aferramos a eso. Los muchachos lo están entendiendo".