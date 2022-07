Riquelme se reunió con el plantel de Boca tras la derrota ante Argentinos: qué les dijo

Luego de la derrota ante Argentinos Juniors en la Paternal el mundo Boca vivió una tarde particular. Mientras los jugadores, junto al cuerpo técnico, se disponían a preparar el entrenamiento de este miércoles por la tarde, recibieron la visita de Juan Román Riquelme. El vicepresidente de la institución, en una charla privada, le bajó un importante mensaje al plantel profesional.

Según informó Julio Pavoni, periodista de TyC Sports, el máximo ídolo de la historia del Xeneize dialogó con los jugadores y les envió un contundente mensaje: "La charla fue motivadora, esto es lo primero que cuento. Voy a tirar una frase textual que se escuchó: 'Ustedes son los mejores'".

Sobre lo que se imaginaba cuando se conoció la noticia, el mismo periodista se encargó de aclarar: "Fue una charla que se dio hoy antes de la práctica en Ezeiza, entre Riquelme, Ibarra y el plantel. Fue motivadora, no fue con el látigo, no fue reto, no fue pegándoles, sino que más bien fue motivadora".

La última vez que se vivió una situación similar fue luego del empate ante Godoy Cruz en la Bombonera, cuando todo parecía indicar que el ciclo de Sebastián Battaglia había llegado a su fin. En ese entonces, mientras el Consejo de Fútbol dialogaba con el entonces DT de Boca, Riquelme se encerró con los jugadores y les bajó un mensaje similar.

En aquel primer momento, las palabras del 10 parecen haber calado hondo en el orgullo de los jugadores, ya que no solamente se coronaron campeones de la Copa de la Liga Profesional, sino que el equipo se clasificó como primero en el Grupo E de la Copa Libertadores de América.