Boca confirmó la venta de un jugador en medio de la crisis: recibirá 3 millones de dólares

Boca no logra salir del mal momento que vive desde hace algunas semanas. La derrota ante Argentinos Juniors en La Paternal volvió a sacar a la luz todos los puntos bajos del equipo, potenciados en esta ocasión por un planteo táctico con claras falencias. Además, el mercado de pases no es lo que se esperaba por tiempos y refuerzos y los hinchas se mostraron descontentos en las redes sociales. Sin embargo, no todo son malas noticias: el Xeneize recibirá una buena suma de dinero por la venta de un futbolista que no tiene minutos en el plantel.

Venta realizada ?

Gastón Ávila seguirá su carrera en el Royal Antwerp Football Club de Bélgica uD83CuDDE7uD83CuDDEA

El jugador viaja hoy a la tarde para sumarse a su nuevo club. pic.twitter.com/dabtklpm07 — Emiliano Raddi (@EmilianoRaddi) July 20, 2022

Según informó Emiliano Raddi en su cuenta de Twitter, la compra de Gastón Ávila por parte del Royal Antwerp de Bélgica está cerrada y el jugador viajará a Europa en la tarde del miércoles. La operación se cerró en 4.500.000 de euros, de los cuales Boca recibirá tres millones.

El monto restante será para Rosario Central, dueño de la parte minoritaria del pase del futbolista nacido en las inferiores del Canalla. En un principio, Boca quería que el central de 22 años renueve su contrato para darlo a préstamo al equipo rosarino. Sin embargo, el joven rechazó la propuesta, por lo que la dirigencia del Xeneize decidió apartarlo del plantel. Finalmente, la venta a Europa deja satisfechos a ambos lados.

Ávila llegó a Boca en 2019 a cambio de 5 millones de dólares. Desde entonces, jugó apenas 12 partidos con la camiseta azul y oro y estuvo a préstamo en Central durante el 2021, donde ganó el rodaje que no volvió a tener en el Xeneize.

Más allá de la venta de Ávila, Boca todavía podría tener más asuntos que resolver con el fútbol belga: el Brujas de dicho país ofreció 10 millones de dólares a cambio del 80% del pase de Luis Vázquez. Sin dudas, otra oferta muy seductora para el Xeneize.