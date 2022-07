¿Mauro Icardi deja el PSG? La llamativa propuesta de un club que incluye contratar a Wanda Nara

¿Es el regreso de Mauro Icardi a la Serie A de Italia? El futbolista, sin lugar en el Paris Saint-Germain, tendría una propuesta muy particular para cambiar de club y que incluye a su esposa y representante, Wanda Nara: el Monza, recién ascendido a la primera división italiana, querría contratarlo a él para el equipo, y habría una oferta para que ella participe de algún programa de televisión.

Mauro Icardi tendría una oferta de Monza.

Monza es propiedad del hijo del expresidente y empresario italiano Silvio Berlusconi, Pier, quien además es el presidente de la entidad. Después del ascenso a la Serie A, al club le gustaría armar un equipo competitivo con el objetivo de salvarse del descenso y fortificarse. Y uno de los apuntados para lograrlo es Icardi.

"Sería una gran oportunidad tenerle en Monza. Imagina qué historia si le marcase al Inter. Tal vez... Pero no me dejes ir más lejos: tengo fe en (Adriano) Galliani", declaró Pier Berlusconi en referencia al director deportivo, quien haría las gestiones para los refuerzos. "Digo que está fuera de nuestro alcance, no que es imposible", expresó.

Icardi, que tiene contrato con el Paris Saint Germain hasta 2024, sería uno de los transferibles para el club francés y no sería muy difícil acordar su salida. Es más, los italianos ya estarían en contacto con Wanda Nara para negociar los términos de un posible contrato.

Claro, el salario de Icardi en PSG es cercano a los 10 millones de euros por temporada, un número que estaría muy lejos de las posibilidades del Monza. Por eso, una de las propuestas para que el delantero llegue al club es ofrecerle a su esposa Wanda un lugar en uno o varios programas de televisión de Italia, a manera de compensación. Claro, Wanda ya estuvo en programas italianos.

Por otro lado, el delantero Andrea Belotti, quien quedó libre de Torino, sería otra de las opciones para ocupar ese puesto en Monza, y sería una variante mucho más económica en cuanto al valor de la transferencia, aunque el sueldo del italiano también sería alto. ¿Vuelven Icardi y Wanda a Italia?