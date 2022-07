La escandalosa revelación sobre Michael Schumacher que estremece a la Fórmula 1

Las noticias sobre la salud de Michael Schumacher son escasas. Su familia no se pronuncia de manera oficial y solamente hay que guiarse por frases o comentarios de personas cercanas a la leyenda para conocer su evolución. Pero en las últimas horas irrumpió en escena el ex agente del siete veces campeón de la Fórmula 1 quien no se guardó nada y apuntó contra el círculo íntimo del alemán a quien calificó de mentirosos por no revelar la verdad sobre el alemán.

"Solo escuchamos mentiras, desvelen la verdad. Pude entender la situación inicial, ya que siempre hice todo lo posible para proteger la vida privada de Michael, pero desde entonces solo he escuchado mentiras de ellos. Han pasado nueve años, quizás deberían desvelar la verdad y decir las cosas como son", expreso Will Weber.

Michael, Corina y Webber.

En declaraciones a La Gazzetta dello Sport con motivo de la presentación de su libro "Gasolina en la sangre. Michel Schumacher", agregó: "Es un dolor enorme para mí. He querido contactar con Corinna en cientos de ocasiones y no me contesta. Llamé a Jean Todt para preguntarle si debería ir al hospital a visitar a Michael y me dijo que esperase, porque era demasiado pronto. Llamé al día siguiente y nadie contestó. No esperaba un comportamiento así y aún estoy enfadado".

Años después del accidente, me dije a mí mismo que simplemente estaría pendiente de mi familia, y que no podía cambiar las cosas. Michael era como un hijo para mí. Incluso hoy me duele hablar de eso", cerró Weber, quien fue el representante del expiloto de Benetton, Ferrari y Mercedes entre 1988 y 2010. Durante se tiempo, forjó una relación cercana tanto con el piloto como con su familia. Hoy, sin embargo, el hermetismo que reina sobre la salud del alemán lo dejó fuera del círculo íntimo.

En 2021, un documental autorizado por la familia para Netflix dio algunos detalles de la vida tras el accidente, pero muy pocos. Sn embargo, el neurólogo Erich Riederer se refirió a la salud del alemán ese mismo año y dio un panorama poco alentador: "Creo que está en un estado vegetativo. Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente no lo creo".