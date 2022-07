Mendoza cerró el Nacional de tenis de mesa en el segundo puesto

La edición número 67° del Campeonato Argentino de tenis de mesa tuvo un cierre a la altura de lo que se vio durante todos los días de competencia. Las mejores paletas del país fueron parte el certamen que regresó a Mendoza tras 12 años.

Candela Sanchi obtuvo la medalla de oro en la categoría sub 19. (Foto: gentileza Federación de tenis de mesa)

Gastón Maranga (Sub 11) y Candela Sanchi (Sub 19) obtuvieron el primer lugar en individuales, los dos primeros puestos que consiguió nuestra provincia en la modalidad. Santiago Lorenzo (Mayores), Luciano Alto (Sub 23), Tomás Sanchi (Sub 19) y Candela Albano (Sub 9) consiguieron medallas de plata tras quedar en la segunda ubicación.

A nivel colectivo, la actuación de nuestra provincia fue muy buena, logrando 16 medallas de oro. Buenos Aires lideró la tabla general con 995 puntos, Mendoza ocupó el segundo lugar del podio con 840 unidades y Salta cerró con 325.