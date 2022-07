Campeonato Argentino de tenis de mesa: Mendoza brilló en dobles

La modalidad de dobles también dejó un gran saldo para los tenismesistas mendocinos en el Campeonato Argentino. Mendoza arrasó tanto en varones, como en damas y mixto. En total, la delegación provincial se quedó con nueve medallas de oro y dos de plata.

En caballeros la jornada fue perfecto, obteniendo todos los primeros lugares: Mayores (3-1 vs. Buenos Aires), Sub 23 (3-2 vs. Buenos Aires), Sub 19 (3-0 vs. Mendoza), Sub 19 (3-0 vs Mendoza) y Sub 9 (3-0 vs Buenos Aires).

En mixtos también fueron todas alegrías: Mayores (3-0 vs Santa Fe), Sub 23 (3-1 vs Santa Fe), Sub 19 (3-0 vs Buenos Aires) y Sub 9 (3-0 vs Mendoza).

Mientras que en damas fueron dos segundos lugares y un primer puesto en el podio. Las derrotas se dieron mayores (3-2 ante Chaco) y en Sub 23 (3-0 vs Santa Fe) y el oro se lo dejó la Sub 11 (3-0 vs Mendoza).

La etapa final del evento se dará con la modalidad individual, que este domingo tendrá a sus campeones.