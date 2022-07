La fuerte advertencia del periodista Pablo Carrozza sobre la barra de Godoy Cruz ante Lanús: “Va a…”

Lo llamativo en el enorme triunfo de Godoy Cruz ante Lanús el pasado miércoles en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina, estuvo en la tribuna. Pese a ser en un punto medio (el encuentro se disputó en el Gigante de Alberdi, estadio de Belgrano), el grueso de los hinchas del Tomba no dijeron presente.

La notoria ausencia de la barra brava fue una incógnita hasta que, con el correr de las horas, comenzaron a difundirse mensajes escritos y de audio que alteraron la calma bodeguera. En este sentido el periodista Pablo Carrozza, a través de sus historias de Instagram, hizo eco de una dura amenaza que habría salido desde el seno íntimo de la hinchada.

El primero de los mensajes que escribió el periodista en sus historias de Instagram.

"El domingo la barra de Godoy Cruz va a querer suspender el partido con Lanús. Anoten", escribió en su primer. Además, horas más tarde, añadió: "La barra de Godoy Cruz le pidió a las mujeres y a los niños que el domingo no vayan a la cancha. Esta noche se reúnen con la CD para llegar a un acuerdo. Increíble".

La última historia de Pablo Carrozza sobre el tema

"Ya estábamos por viajar, pero la barrabrava no viaja, así cortita, los dirigentes no dieron los bondis que nosotros dijimos así que no viaja y el partido del domingo se suspende, se pudre todo", se puede escuchar en un audio, procedente de un barra, que se viralizó vía WhatsApp.

El próximo domingo, desde las 13, el Tomba recibirá a Lanús en el marco de la octava fecha del torneo de la Liga Profesional. El elenco mendocino se ubica en la quinta posición con 13 puntos, dos menos que el líder Newell's y fuera de la zona de la incómoda zona del descenso.