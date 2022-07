Campeonato Argentino de tenis de mesa: Mendoza arrasó en la modalidad por equipos

Los primeros dos días de competencia de la edición 67 del Campeonato Argentino de tenis de mesa fueron un éxito. El Aconcagua Arena tuvo acción a full y cerró la modalidad por equipos con Mendoza dominando la escena.

Nuestra provincia se consagró campeona en 5 de 8 categorías posibles y en las otras tres fue segunda.

En mayores masculino, el elenco liderado por Gastón Alto y Santiago Lorenzo derrotó a Buenos Aires 3-0 (no contó con Cifuentes, que sólo jugará en individuales). El equipo lo completan David Fahoro, Gastón Luquez y Andrés Lier.

Mendoza se consagró campeón en 5 de las 8 categorías por equipos. (Foto: gentileza Federación de tenis de mesa)



En sub 17 y sub 23 hubo doble 3-2 también ante Buenos Aires, mientras que las otras dos consagraciones se dieron en sub 11 (3-0 sobre Chaco) y en sub 9 (ante Mendoza B).

Además, la provincia consiguió tres segundos puestos: sub 11 masculino, mayores y sub 23 femenino.

La acción seguirá este viernes con las categorías de dobles femenino, masculino y mixto.