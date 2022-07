Se define el histórico torneo de pádel de Roland Garros: dónde ver los partidos

Premier Padel, el nuevo circuito de élite del pádel, continúa haciendo historia. Esta semana se está disputando el Greenweez Paris Padel Major, un torneo que se desarrolla en Roland Garros, una de las capitales mundiales del tenis.

Casi todas las mejores parejas del mundo siguen en carrera por alzarse con el preciado título, que viene acompañado de un increíble premio para quienes lleguen a las etapas más avanzadas. En total se repartirán 525 mil euros a las parejas participantes, una cantidad impensada hace no más de un año.

Hasta los octavos de final, que se están disputando este jueves, no hubo mayores sorpresas. Las duplas mejor rankeadas avanzaron sin sobresaltos, y tanto los número 1 -Alejandro Galán y Juan Lebrón- como sus escoltas están en esta etapa definitoria. La única pareja top 10 que no sigue en carrera es la de Daniel "Sanyo" Gutiérrez y Agustín Tapia, que no participó por los problemas de Tapia con su sponsor principal, Nox.

Dónde ver la definición del major de Roland Garros

Como sucedió en los torneos de Doha y Roma, en Argentina el certamen de París se transmite en directo por la señal del ESPN dentro del servicio de streaming Star+.

El Stade Roland Garros sufrió una transformación radical para un torneo de pádel histórico. Foto: Twitter (@ParisPadelMajor)

Durante las primeras etapas algunas de las pistas secundarias tenían una transmisión aparte por YouTube, pero las definitorias sólo se ven en servicios pagos.

Los cuartos de final comenzarán, en hora argentina, a las 9 de la mañana del viernes. Las semifinales, en tanto, serán este sábado a partir de las 10 de la mañana. La transmisión de la final comenzará el domingo 17 a las 10.

La magia de los Nº1

Los españoles Lebrón y Galán llegaron decididos a quedarse con su segundo torneo de Premier Padel de la temporada, luego de triunfar en tierras italianas. En su primer partido demostraron que van por todo al conseguir un contundente 6-2 6-3 ante Rafa Méndez y Salva Oria.

Además de la victoria se llevaron el que -hasta ahora- quedó como el mejor punto del torneo. Un poco de magia de Galán, buena defensa de Oria y Méndez y finalmente la potencia arrolladora de Lebrón para darle cierre a un verdadero rally.

Se espera que en agosto los Nº1 y el resto de los mejores jugadores del mundo lleguen a Mendoza para participar de un torneo que sin dudas será inolvidable.