Qué dijo Gallardo de su desubicada reacción con el árbitro Lamolina: “Mis actitudes a veces…”

La dolorosa eliminación de la Copa Libertadores ante Vélez, trajo como consecuencia la floja actuación de River ante Godoy Cruz en el torneo de la Liga Profesional. El pasado domingo no solamente el equipo dentro del campo se vio perdido, sino que Marcelo Gallardo también siguió esa línea. El DT vio la roja y posteriormente suspendió la conferencia de prensa. En este contexto, y luego del triunfo ante Barracas Central, el Muñeco enfrentó los micrófonos, analizó el partido y se refirió a su cruce con el árbitro Lamolina.

Sobre lo sucedido en la derrota ante el Tomba, se sinceró: "Mis actitudes a veces hablan por sí solas. A veces intento controlarlas, a veces no. Cometo errores como todos y tengo aciertos. En los momentos más difíciles, cuando hay que mantener la cordura, la templanza y la serenidad, a veces también se me van algunas cosas. Es normal porque soy un tipo que vive la vida de esa manera". Pero después me corrijo porque sé el lugar que ocupo y sé que tengo que sostener un grupo.

Además, sobre el mismo tema y siguiendo con el mea culpa, Gallardo añadió: "Pero después me corrijo porque sé el lugar que ocupo y sé que tengo que sostener un grupo. Nunca hay que perder la calma, pero a veces se pierde porque esto es fútbol y vivimos en un país como Argentina. Dentro de todas las cosas normales, me siento bien".

En cuanto al análisis del partido y su opinión sobre la actuación del juez principal, soltó: "Necesitábamos un partido para volver a creer en el juego nuestro, recuperar confianza. Cuando venís de algunos golpes duros siempre es bueno tratar de salir rápido. El equipo un buen partido pese a Merlos. Hay que estar a la altura y creo que no se vio un árbitro sólido. El equipo sí estuvo sólido, en ese sentido estoy contento por ellos".

"Para finalizar, sentenció: "Se fueron muchos jugadores, llegaron otros tantos. No es una excusa, pero no tuvimos mucho tiempo de parate. A veces las mitades de año nos hacen bien y esta vez nadie pudo parar. Eso nos costó, no llegamos en buena forma a los partidos decisivos. Si bien hicimos una muy buena primera parte de Copa Libertadores, a los octavos no llegamos de la mejor forma. Ahora a pensar en reconstruir un nuevo equipo e intentar consolidarlo".