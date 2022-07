La lapidaria crítica de Gallardo al árbitro de River-Barracas: “Pese a…”

Luego de una semana para olvido con dos derrotas por el Torneo de la Liga Profesional y la eliminación por Copa Libertadores, River vivió, tal vez, el momento más difícil de la era Marcelo Gallardo. Con un panorama con mucha incertidumbre, el Millonario viajó a San Luis para enfrentar a Barracas Central. Allí, el equipo del Muñeco mostró buen fútbol por momentos y se llevó un 3 a 0 a favor y el pase a los dieciseisavos de final. Luego del partido, el entrenador riverplatense disparó contra Andrés Merlos por su flojo arbitraje.

Por primera vez en varias semanas, River volvió a jugar como solía hacerlo pero el Muñeco no quiso dejar pasar la mala noche que tuvo el referí: "El equipo hizo un buen partido. Pese a Merlos, hicimos un buen partido. Hay que estar a la altura y creo que no se vio un árbitro sólido pero el equipo sí estuvo sólido"

Merlos no cobró varios foules a favor de River y, además, expulsó a David Martínez. A pesar de que el central paraguayo estuvo bien expulsado, Gallardo se enfureció y, según la transmisión del partido, le gritó: "Ahora le sacás la roja pero a ellos no".

A la hora de hablar sobre la vuelta a la victoria de su equipo, Gallardo agregó: "Necesitabamos un partido para volver a creer en el juego nuestro, para recuperar confianza. Cuando venís de golpes duros, siempre es bueno tratar de salir rápido. Después de una semana dura, teníamos un partido rápidamente para jugar contra un rival que iba a ser complejo".

Luego, Gallardo habló sobre la importancia de recomponer a este River luego de perder objetivos importantes y piezas claves como Julián Álvarez y Enzo Fernández: "Hay que construir un equipo nuevo, que vuelva a reconocerse, tener una postura que nos ha destacado en todos estos años. A veces no es fácil porque se fueron muchos jugadores y llegaron otros tantos. No es una excusa pero no tuvimos mucho tiempo de parate y eso nos costó".