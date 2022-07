Atento, River: ¿por qué se reunieron Jorge Brito y Alejandro Domínguez?

La eliminación de River en la Copa Libertadores tuvo como gran culpable a Vélez, un rival que superó a los de Marcelo Gallardo a lo largo de toda la serie y obtuvo su pase a los cuartos de final merecidamente. Sin embargo, no se puede pasar por alto el polémico protocolo del VAR con el árbitro Roberto Tobar en el gol anulado a Matías Suárez por mano. Un par de días después de la revancha en el Monumental, Jorge Brito habló con TyC Sports y aseguró que el Millonario haría "el planteo de lo que ocurrió y que nos den sus respuestas para que estas cosas no pasen más". Finalmente, ese encuentro entre el mandamás del equipo de Núñez y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, sucedió este jueves.

Brito y Domínguez compartieron un almuerzo junto a Chiqui Tapia.

El presidente del ente máximo del fútbol sudamericano visitó el país con motivo de la entrega del premio a Boca por haber ganado la Copa de la Liga Profesional y la presentación de la final de la Copa Sudamericana, que se jugará en el estadio Kempes de Córdoba. Luego de este evento, Claudio Chiqui Tapia publicó una foto de un almuerzo en esa provincia entre el dirigente paraguayo de Conmebol y colegas del fútbol argentino. Dentro de ese grupo se encontraba Brito, por lo que el "planteo" sobre la actuación del VAR del que habló la semana pasada podría haber tenido lugar en dicha comida.

De hecho, Brito e Ignacio Villaroel, vicepresidente segundo de River, eran los únicos dirigentes que no pertenecían a la delegación local, lo que invita a creer que los dirigentes riverplatenses estuvieron allí para discutir sobre el VAR. Ubicados en puntos contrarios de la mesa, el presidente del Millonario y Domínguez pudieron haber mantenido una charla por lo sucedido en el Monumental.

El pasado viernes, Brito se mostró muy enojado por el fallo de Tobar y el procedimiento del VAR en el gol que privó de la clasificación a River: "No se puede usar el reglamento cada uno como quiere. El VAR es bidireccional, pero es una herramienta, no la máxima autoridad arbitral. Conmebol debe tomar medidas y sancionar los fallos para que estas cosas no ocurran más".

El mundo River está muy enojado con los arbitrajes de las últimas semanas y nadie mejor para personificar esa bronca que Marcelo Gallardo. El Muñeco vio la roja por un fuerte exabrupto contra Nicolás Lamolina y tuvo una picante declaración sobre el desempeño de Andrés Merlos, de flojo arbitraje, en el triunfo ante Barracas Central por Copa Argentina: "Hicimos un buen partido, a pesar de Merlos. Hay que estar a la altura y hoy no se vio un buen arbitraje", disparó en San Luis.