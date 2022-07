River goleó a Barracas y consiguió una necesitada victoria

River no venía bien. El Millonario registraba cuatro partidos sin ganar, con eliminación por Copa Libertadores incluida, por lo que necesitaba ganar contra Barracas Central. Sin embargo, Marcelo Gallardo no fue a San Luis solo a buscar el pase a los octavos de final de la Copa Argentina, si no que también un buen rendimiento, algo que escaseó en las últimas semanas. Y vaya si lo hizo: el equipo del Muñeco goleó 3 a 0 al Guapo.

Con una gran volea de Milton Casco y dos golazos de Agustín Palavecino, River ganó en el estadio La Pedrera y avanzó en la Copa Argentina. Un triunfo más que importante, ya que este torneo da una plaza a la próxima Libertadores, algo que el Millonario no tiene asegurado por ahora.

Aunque el primer tiempo no fue tan bueno, los segundos 45 minutos de River fueron más que aceptables: el equipo de Gallardo se asoció y llegó por los costados. Todo pasó por los pies de Rodrigo Aliendro que, a pesar de los goles de Palavecino, fue la figura del encuentro.

Con este triunfo, River enfrentará a Defensa y Justicia en la próxima fase. Por el Torneo de la Liga Profesional, el Millonario tendrá un partido especial ante Vélez este domingo.