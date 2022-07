El Campeonato Argentino de tenis de mesa pone primera en Mendoza

Mendoza se viste de gala para albergar el Campeonato Argentino de tenis de mesa a realizarse de miércoles a domingo en el Estadio Aconcagua Arena. Será el capítulo 67° del torneo que vuelve a la provincia tras 12 años.

Se jugará en todas las categorías (sub 9, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, sub 19, sub 23 y mayores) en las modalidades individual, por equipos, dobles y dobles mixto. Las jornadas abrirán a las 9 am y cerrarán cerca de las 21 hs. La entrada es libre y gratuita.

La expectativa es enorme porque serán parte del campeonato los principales tenimesistas del país que compiten a nivel internacional. Estarán Horacio Cifuentes (75° del ranking mundial), Gastón Alto (98°), Santiago Lorenzo (274°), Nicolás Galvano (286°), Martín Bentancor (344°) y Francisco Sanchi (546°). En total son 740 jugadores inscriptos de los cuales 188 son mendocinos, la provincia con más participantes.

El Estadio Aconcagua Arena, listo para recibir a 740 jugadores, de los cuales 188 son mendocinos. (Foto: Prensa y Comunicación de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza)

El miércoles y jueves será el turno de la modalidad por equipos, el viernes lo hará dobles masculino, femenino y mixto; mientras que sábado y domingo cerrará individuales.