La exestrella del Barcelona que destrozó al club: “No importan los jugadores que hicieron historia”

Se fue por la puerta de atrás, a pesar de ser uno de los hombres más ganadores de la historia del club. El lateral derecho brasileño Dani Alves habló duramente contra la dirigencia del Barcelona por su salida, después de que no renovaran su contrato: "Al Barça no le importan las personas que hicieron historia para el club", aseguró.

Dani Alves se refirió a su salida del Barcelona.

Dani Alves, quien terminó su contrato en junio, se encuentra en búsqueda de un nuevo club a los 39 años y se quedó con un triste recuerdo de su segundo paso por el club: “Este club ha pecado en los últimos años. Al Barça no le importan las personas que hicieron historia para el club. Como culé, me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera. No hablo de mí porque mi situación era otro escenario. Estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por la segunda oportunidad”

En entrevista con The Guardian, el defensor expresó: "Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder. Soñé durante cinco años vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida”.

Por otra parte, Alves explicó que en Barcelona se encontró "un club lleno de gente joven con ideas increíbles en el campo”, pero fue terminante al comentar que “el equipo necesita mejorar el trabajo fuera del campo". En ese sentido, indicó: "La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera”.

“El fútbol se ha equilibrado mucho, es un juego colectivo... Y eso se ha quedado fuera del club”, comentó Dani Alves.

El futbolista brasileño comunicó que tiene varias propuestas para jugar, aunque todavía no se comprometió con ningún equipo, en un mercado de pases que durará hasta fines de este mes: “Hoy estoy desempleado, pero han surgido cosas interesantes. Estoy estudiando ofertas que reúnan un alto nivel de competitividad. Esto es fútbol. Tienes que juntarte con gente que persiga el mismo objetivo, que quiera competir, ganar. Me gusta ganar. Quiero ir a algún lugar donde pueda ganar”.

“Sé que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no... Pero estoy completamente en desacuerdo porque tengo una experiencia que antes no tenía. Cuando hay un gran partido, los jóvenes se ponen nerviosos y se preocupan, pero yo no", reflexionó Dani Alves.

Respecto de su edad, explicó: “La edad tiene sus pros y sus contras. Hay muchas cosas que haces cuando tienes 20 años, pero no las haces cuando eres mayor. La madurez viene solo de vivir. También tengo experiencia de haber vivido casi todo en el deporte”.