La polémica decisión de Gallardo, una hora después de la derrota de River ante Godoy Cruz

River querrá pasar rápido de página luego de la derrota ante Godoy Cruz. Un equipo sin ideas, con poca claridad para buscar el empate y ni siquiera hizo sentir la diferencia de tener un jugador de más luego de la expulsión de Gianluca Ferrari en el primer tiempo. La impotencia del Millonario, sumado a la bronca arrastrada por la eliminación en Copa Libertadores, se vio reflejada en Marcelo Gallardo, que luego de ser expulsado tomó una decisión tajante.

Al Muñeco se lo vio muy enojado durante todo el partido. Un ejemplo de eso fueron los cuatro cambios en el entretiempo y otro, el más evidente, fue el tremendo exabrupto que tuvo con Nicolás Lamolina: "¡¿Tenés los huevos para echarme, pelotudo?!", disparó Gallardo contra el referí, que le mostró la roja luego de haberlo amonestado unos segundos antes. Con el final del partido, la calentura del DT no cesó y decidió no brindar su conferencia de prensa.

Por más sorprendente que haya sido la decisión, lo cierto es que también llamó la atención el timing para dar a conocer que no iba a atender las preguntas de los periodistas: el Muñeco esperó más de una hora después del final del partido para anunciar la noticia.

Gallardo no habló luego de la derrota de River.

Este es el segundo fin de semana consecutivo en el que Gallardo no habla luego de una derrota de River. El domingo pasado, el Muñeco tampoco respondió preguntas tras la caída ante Huracán, otra ocasión en el que se vio un Millonario apático. Así como en la fecha pasada no habló para evitar las preguntas sobre la revancha con Vélez, el DT pudo haber optado por no hacer la conferencia de prensa para esquivar las consultas sobre su expulsión, su insulto a Lamolina o el nulo andamiaje de su equipo, que parecería estar en uno de los momentos más flojos del ciclo.

Sin Copa Libertadores y con dos derrotas en fila en el Torneo LPF, River encarará una semana con Copa Argentina. Más allá de la bronca acumulada por los últimos encuentros, Gallardo tendrá una buena noticia en el entrenamiento de la tarde de su equipo: Miguel Borja dirá presente luego de las extensas negociaciones.