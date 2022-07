La pesada lista de 10 jugadores que el nuevo DT de PSG quiere afuera del equipo de Messi

Luego de una temporada por demás decepcionante, el Paris Saint-Germain encaró la campaña 2022-23 con la intención de renovar al club casi de pies a cabeza. Luego de que se confirmara la renovación de Kylian Mbappé y el arribo de Luis Campos como manager, el próximo paso de los parisinos fue confirmar a Christopher Galtier como entrenador. En su primera conferencia de prensa, el exDT del Niza puso los puntos sobre lo que será la confección del plantel que tiene a Lionel Messi como una de sus principales figuras.

Galtier fue presentado en el PSG y habría elaborado una lista de prescindibles.

"Creo que hay que reducir el plantel. No puedes tener demasiados jugadores que no jueguen porque no estén contentos. Tenemos que encontrar el tamaño de plantilla adecuado", expresó Galtier. Con esta premisa clara, el entrenador francés, junto a Campos, buscarán reducir el plantel de 35 futbolistas a 22, sin contar los juveniles. En esta línea, los diarios L'Equipe y Le Parisien dieron a conocer una lista de 10 jugadores con importantes nombres que podrían dejar de ser compañeros de Mbappé y Messi en el PSG.

Uno de los jugadores que está en la rampa de salida es, como se sabía desde hace un tiempo, Mauro Icardi. El delantero argentino no tuvo la participación deseada por él y sería una de las bajas para la próxima temporada. Sin embargo, el caso del delantero rosarino está dentro de una gran problemática que tiene el PSG a la hora de negociar: el club parisino pretende un monto que otros no están dispuestos a pagar y/o los contratos de los transferibles son muy altos, lo que hace difícil que otro equipo pueda afrontar ese gasto.

Icardi no seguiría en el PSG, según Le Parisien y L'Equipe.

La lista tiene otros nombres de peso como Georginio Wijnaldum, que llegó junto a Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos y otros en el mercado del verano pasado, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Julian Drexler, Layvin Kurzawa, Thilo Kherer y Danilo Pereira. La particularidad de estos jugadores es que todos tienen contrato hasta, por lo menos, 2024 con el PSG y perciben salarios millonarios, como el caso del español Herrera que gana hasta ocho millones de euros por temporada.

Otro jugador pesado que estaría en la lista de posibles salidas en nada más y nada menos que Leandro Paredes. Sin embargo, el caso del 5 de la Selección argentina es especial, ya que solo saldría en caso de que llegue una oferta importante. En los últimos días, el Manchester United fue apuntado como uno de los posibles interesados en el ex Boca, Roma, entre otros.

Por último, uno que parecía que podría salir pero Galtier quiere que se quede en el PSG es Neymar: "Es un jugador de clase mundial, uno de los mejores del mundo, pero hay que encontrar un equilibrio. Quiero que se quede", afirmó en conferencia.