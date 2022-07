Atención, River: la decisión final de Junior con Miguel Borja, el delantero que espera Gallardo

Este domingo, Julián Álvarez fue presentado en el Manchester City ante una multitud de hinchas. Mientras tanto, River sigue a la espera de su reemplazante. En esta línea, el Millonario aguardaba por la solución del pase de Miguel Borja, ya que una disposición del Banco Central le impidió al club de Núñez hacer la transferencia de dinero al valor del dólar oficial. Finalmente, el colombiano llegará al país este lunes para convertirse en jugador de Marcelo Gallardo.

Más allá de la restricción impuesta por el BCRA, las negociaciones entre River y Junior se complicaron por el ingreso de Palmeiras, dueño de la mitad del pase del jugador, en las charlas. El bicampeón de América se había plantado para que el Millonario eleve un poco el monto final para ambos equipos, algo a lo que los de Núñez accedieron finalmente: Gallardo tendrá a Borja este lunes, ya que la dirigencia encabezada por Matías Brito aceleró en la operación y cerraron la transferencia tasada en siete millones de dólares.

Este domingo, Borja habló sobre su salida de Junior antes de embarcar hacia Buenos Aires para sumarse a River: "Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando. Yo simplemente seguí las indicaciones que me dan. El día que tenía que ir a entrenar iba y el día que no me daban autorización me quedaba trabajando con mi PF. Siempre estuve trabajando".

La traba de no poder enviar dólares a valor oficial trabó la operación e incluso provocó que Borja se entrene a contraturno con Junior mientras esperaba que se resuelva el pago. Con la confirmación de la transferencia, el Muñeco tiene a su nuevo número 9 para un River que escasea de poder gol sin Julián Álvarez.

Luego de varias semanas de indecisión, River finalmente cerró la incorporación que tanto buscó. El colombiano de 29 años será jugador del Millonario por las próximas tres temporadas.