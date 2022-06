Problemas para San Lorenzo: se va un jugador que Insúa quería de titular

No solo no llegan, sino que se van. El ciclo de Rubén Darío Insúa en San Lorenzo no comenzó de la mejor manera, sin refuerzos de cara al torneo de la Liga Profesional y con múltiples bajas en el plantel profesional en medio de grandes problemas económicos e institucionales. Y se suma un problema más: la salida de Nicolás "Uvita" Fernández, quien regresará a Defensa y Justicia por una deuda que el Ciclón mantiene desde 2020.

Nicolás Fernández se va de San Lorenzo.

San Lorenzo, que había arreglado la compra del 50% del pase de Uvita a principios de 2020 por dos millones de dólares, todavía debía 750 mil dólares y, ante la imposibilidad de cancelar esa deuda, decidió venderle nuevamente al jugador al Halcón en 1,1 millones de dólares.

Así, esos 350 mil dólares de diferencia le quedarán a San Lorenzo al menos por unos días: se usarán para abonarle a Tijuana de México el saldo que todavía le debe por el pase de Diego "Torito" Rodríguez, hoy en Nacional de Uruguay.

Mientras tanto, San Lorenzo busca cerrar al menos un refuerzo para el torneo justamente en la delantera: para Insúa, Uvita Fernández era titular y necesita un jugador de características ofensivas. En ese sentido, se reconocieron contactos por el uruguayo Mauro Méndez, delantero de Montevideo Wanderers de 23 años.

¿Cuáles fueron las salidas de San Lorenzo?

Además de Uvita, dejaron el club Yeison Gordillo, Alejandro Donatti, Gabriel Rojas y Gino Peruzzi, aunque los últimos tres lo harán oficialmente cuando se termine su contrato a fines de junio. Por Ricardo Centurión todavía negocian su salida, aunque se sabe que no jugará más en el club. Además, Alexis Sabella salió a préstamo a Platense.

Los que sonaron para reforzar a San Lorenzo pero todavía no hubo acuerdo son: Javier Correa (Racing), Martín Cauteruccio (Aldosivi), Mauro Méndez (Montevideo Wanderers de Uruguay), Rodrigo Aliendro y Federico Lértora (Colón), Kevin Mac Allister (Argentinos), Edwin Herrera (Independiente de Santa Fe), Gastón Togni (Independiente) y José Canale (Libertad de Paraguay).