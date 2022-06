El desafiante tuit de Agropecuario a Boca tras eliminar a Racing: "No tengas..."

Por la tarde del miércoles, Boca venció a Ferro en La Rioja con gol de Sebastián Villa y miró atentamente el partido entre Agropecuario y Racing para conocer a su rival en los octavos de final de la Copa Argentina. Todos esperaban una reedición de la semifinal de la Copa de la Liga Profesional que abrió el debate sobre si el Xeneize merecía pasar a la definición de dicho torneo. Poco le importó al Sojero, que eliminó a la Academia por 2 a 1 en Jujuy y, en medio de los festejos por el batacazo, desafió a su contrincante por Twitter.

No tengas miedo @BocaJrsOficial no somos tan buenos uD83DuDE0E pic.twitter.com/I9ELM8Hu3V — Club Agropecuario (@Agropecuario_Of) June 9, 2022

Agropecuario empezó por debajo en el marcador por un gol de Tomás Chancalay. Sin embargo, se repuso rápidamente antes de llegar al entretiempo y pudo dar vuelta el resultado. A partir de ahí, la Academia no supo como jugarle al equipo de Carlos Casares y sumó una decepción en la Copa Argentina, todo lo contrario a lo que vivió en el vestuario del Sojero: familiares, fotos con el cheque gigante y un desafío para Boca por Twitter con una frase de nada más y nada menos que Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River.

"No tengas miedo @BocaJrsOficial, no somos tan buenos", escribió la cuenta de Agropecuario y le puso pica a un duelo de octavos de final que todavía no tiene fecha ni horario pero, sin dudas, será muy especial para el joven club fundado hace 11 años.

El festejo de Agropecuario tras vencer a Racing.

La frase elegida por la cuenta de Twitter de Agropecuario hace referencia a los dichos de D'Onofrio para Daniel Angelici en medio del tire y afloje que se armó alrededor de los incidentes del micro de Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 y el posterior debate sobre la sede elegida para jugar el partido de vuelta que se terminaría disputando en el Santiago Bernabéu.

Lógicamente, será la primera vez que Agropecuario y Boca se vean las caras de manera oficial, ya que el Sojero milita en la Primera Nacional desde 2017.