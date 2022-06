El "casi sincericidio" de Pochettino al hablar de su futuro en el PSG: "Si el año que viene..."

La continuidad de Mauricio Pochettino en el Paris Saint-Germain pende de un hilo: Fabrizio Romano, periodista de referencia en el mercado de pases europeo, informó que la decisión de que el santafesino no siga en el banco de suplentes está tomada y sólo se espera por el anuncio oficial de Nasser Al-Khelaifi, jeque del club. Por otra parte, los rumores desde los medios franceses indican que el futuro del ex Tottenham no está en la capital parisina. En la misma línea que las distintas versiones, el propio DT argentino dejo una frase en la que da a entender que se ve más afuera que adentro.

Al igual que la gran mayoría de los protagonistas del fútbol europeo, Pochettino está de vacaciones. En su caso, el todavía DT del PSG disfruta del verano en Barcelona, ciudad que fue su casa durante mucho tiempo. Allí se encontró con Los Palmeras, que se están promocionando sus 50 años, bailó al ritmo de la cumbia santafesina y hasta posó con la camiseta de Colón, club identificado con el grupo. En dicho encuentro, el entrenador argentino tuvo una especie de sincericidio que dio a entender que ni siquiera él sabe que será de su futuro.

Uno de los integrantes de Los Palmeras le pidió en un tono jocoso a Pochettino que mueva sus influencias para que Los Palmeras den un show en el Parque de los Príncipes similar al que hicieron en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2019 entre Colón e Independiente del Valle. Allí fue cuando el DT disparó una frase que quedó retumbando: "Si el año que viene estamos, lo hacemos. Si estamos...".

Pochettino tiene un año más de contrato con el Paris Saint-Germain pero es muy poco probable que pueda cumplir con dicho vínculo. El nuevo mánager del club, Luis Campos, tendría una terna de dos candidatos para reemplazarlo: Marcelo Gallardo y Christophe Galtier, entrenador del Niza que sería finalmente el elegido.

Esa frase de Pochettino, sin dudas, deja en claro que el DT no sabe si seguirá en el Paris Saint-Germain, club en el que se avecinan muchos cambios después de una temporada decepcionante a pesar del título de Ligue 1.