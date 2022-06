La tajante frase de Battaglia sobre el castigo a Benedetto y Marcos Rojo: “Ellos saben…”

La previa del partido entre Boca y Ferro estuvo teñida por el color y la pasión de los hinchas xeneizes en La Rioja. Sin embargo, un tema extrafutbolístico también llamó la atención de los fanáticos y la prensa: la ausencia de Marcos Rojo y Darío Benedetto en la lista de convocados para viajar a la provincia cuyana para disputar la Copa Argentina sorprendió y, con el correr de las horas, se supo que se trataba de un castigo por parte de Sebastián Battaglia. Una vez consumada la victoria y el pase a los octavos de final, el DT se refirió a la sanción a dos de sus referentes en el plantel.

Al igual que hizo con Jorman Campuzano para el partido contra Arsenal, Battaglia castigó a Benedetto y Rojo por sus ausencias en la práctica del domingo y no viajaron con el plantel a La Rioja. En la conferencia de prensa post partido, el DT no le escapó a las preguntas acerca del faltazo de dos de las figuras y jugadores más importantes del Xeneize: "Ya lo hable con ellos, están tranquilos y saben cómo me manejo y cómo es la situación, no hay mucho más para decir. Saben cuáles son nuestras reglas".

Luego, Battaglia reveló cómo seguirá la situación de Benedetto y Rojo de cara a los próximos partidos de Boca: "Sisi, seguramente", respondió el DT ante la pregunta de si estarán convocados para viajar a Santiago del Estero, donde el Xeneize enfrentará a Central Córdoba este domingo.

Por otra parte, Battaglia, que ganó los ocho mano a mano desde que es DT de Boca, reafirmó que es conciente de la importancia de Benedetto y Rojo para el equipo pero que el trato es igual para todos: "Si, sabemos que son importantes para nosotros y lo que significan ellos pero, como te dije, tenemos reglas que llevar adelante y cumplir. Ya lo saben todos, asi que no hay otra cosa para decir".

Con el triunfo ante Ferro, Boca espera en los octavos de final de la Copa Argentina y mirará atentamente el partido entre Racing y Agropecuario del miércoles por la noche, ya que ese encuentro definirá su rival en la próxima fase.