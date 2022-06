La noticia que lamenta la Lepra a horas del partido con Vélez por Copa Argentina

Luego de vencer a Gimnasia y Esgrima en el clásico mendocino, Independiente Rivadavia sacó boleto para disputar los 16avos de final de Copa Argentina. En esta instancia, su rival será Vélez Sarsfield en el estadio Juan Gilberto Funes, de la provincia de San Luis. El encuentro comenzará a las 22.10 y será arbitrado por Andrés Gariano. La transmisión en vivo estará a cargo de TyC Sports.

A pocas horas de volver a decir presente en la Copa Argentina, recordamos el momento exacto en el que sellamos la clasificación a esta nueva instancia.



¿Qué recuerdos tenés de aquel 23 de febrero?



uD83EuDD2A#MásUnidosQueNunca#ArribaLaLepra pic.twitter.com/nALyjPmq6Z — Independiente Riv. (@CSIRoficial) June 8, 2022

Para el trascendental duelo ante el Fortín, Gabriel Gómez no podrá contar con uno de sus emblemas. Horas antes de que el plantel emprenda su viaje a la vecina provincia se conoció que Matías Quiroga sufrió un pequeño desgarro y quedó desafectado de la lista de convocados.

No quedan dudas que la del Flaco es una baja más que sensible para la Lepra, no solamente porque es su capitán y referente, sino que es el máximo goleador del equipo con siete tantos y uno de los mayores artilleros del torneo de la Primera Nacional, solamente por detrás de Lautaro Gordillo, de Flandria, que tiene ocho.

La CSIR Cam y los goles en el clásico uD83DuDE0D



?? Así, gracias a estos tantos, logramos pasar los 32avos de final y sacar pasaje para el partido de esta noche.#MásUnidosQueNunca#ArribaLaLepra pic.twitter.com/ghRIsEPCa6 — Independiente Riv. (@CSIRoficial) June 8, 2022

Es por esta razón que el Comandante deberá meter mano en el equipo que venía planificando. Si bien el once no está confirmado oficialmente, todo indica que Franco Coronel (que tiene tres goles en el torneo) ocupará su lugar en la ofensiva. Otras de las variantes será el debut de Jorge de Olivera en el arco, ocupando el lugar de Leandro Finochietto quien volvió a Argentinos Juniors, club dueño de su pase.

De no mediar mayores inconvenientes, el once de Independiente Rivadavia para saltar al campo de juego del Juan Gilberto Funes sería: Jorge de Olivera; Jorge Scolari, Valentín Perales, Juan Pablo Freytes y Emiliano Endrizzi; Hernán Ruben, Gustavo Turraca, Fernando Luna y Diego Tonetto; Franco y Lucas Ambrogio.