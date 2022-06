Boca: las distintas reacciones de Rojo y Benedetto ante la sanción de Battaglia

La sanción de Sebastián Battaglia a Marcos Rojo y Darío Benedetto, quienes quedaron fuera de los citados de Boca para el partido frente a Ferro de este miércoles por Copa Argentina, fue recibida de distintas maneras por los jugadores involucrados. Los futbolistas, quienes faltaron este domingo al entrenamiento después de haber pasado la noche en distintas fiestas de cumpleaños, reaccionaron al castigo del entrenador con distintas posturas.

Según informó Hugo Balassone en TyC Sports, el defensor no habría tomado bien la decisión de Battaglia, en tanto que Benedetto fue más receptivo: "A Rojo no le gustó la sanción. La aceptó, no le quedó otra, pero no le gustó. Benedetto la entendió más porque quedaron muy expuestos, pero lo que le da a Battaglia es más fuerza en el sentido de la igualdad".

"Si él toma este tipo de medidas disciplinarias con dos de los tres referentes más importantes que tiene el plantel, el resto dirá 'bueno, acá hay un sentido de igualdad'", opinó Balassone respecto de la situación que ocurrió en Boca.

El acto de indisciplina que cometieron tanto Rojo como Benedetto fue el de faltar al entrenamiento al que estaban citados el domingo a las 7.30 de la mañana, para desayunar y luego comenzar las prácticas a las 8. El goleador estuvo el sábado por la noche en el cumpleaños del futbolista Iván Marcone, ex Boca. Por otro lado, Rojo fue al cumpleaños de 15 de una familiar y por eso decidió faltar.

Por esos actos de indisciplina, Battaglia determinó que ambos quedaran descartados para el encuentro con Ferro. Claro, el entrenador puso mano dura cuando todavía queda en la memoria el grave problema con Agustín Almendra, quien sigue separado del plantel. Boca se enfrentará este miércoles desde las 16 a Ferro por los 16avos de final de la Copa Argentina en La Rioja.