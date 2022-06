Rafa Nadal mencionó a Messi a la hora de hablar de su retiro: su sorpresiva frase

"No sé qué más decir de Leo, es muy dificil. Es como Rafa Nadal, qué vas a decir". Así definía Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, a Lionel Messi después de haber convertido los cinco goles de la goleada albiceleste a Estonia. Este último domingo estuvo plagado de emociones para los fanáticos de los deportes, ya que el español y el argentino volvieron a demostrar que el paso del tiempo es inherente a su magia, uno con su raqueta y el otro con sus botines. Precisamente, el manacorí volvió a hablar sobre su posible retiro y mencionó al 10 en una respuesta sobre el tema.

Nadal, el amo y señor de Roland Garros.

Sin dudas que cada título de Grand Slam habrá sido muy especial pero el último Roland Garros de Nadal volvió a confirmar lo que se creía que era algo del pasado: aunque esté en una pierna y físicamente bastante maltrecho, París es el patio de la casa de Rafa y nadie podrá ganarle allí. Sin embargo, el tema del retiro retumbó en las paredes del Abierto de Francia y recorrió los medios de todo el mundo. En charla con El Partidazo, programa radial de Cadena Cope, el manacorí agradeció por el cariño que le brindaron los fanáticos durante las últimas dos semanas: "Agradezco mucho el apoyo, el cariño y todas las palabras bonitas que dicen sobre mí. Yo soy el primero al que le gustaría seguir jugando y haré todo lo posible para que así sea", respondió antes de hacer referencia al día que Messi cuelgue los botines.

"A la gente que le gusta el deporte, no le gusta cuando se retira alguien que admira. Uno no quiere que se retire Messi o Tiger Woods. Me gusta verlos por TV y me gustaría seguir viéndolos. Cuando Zidane se retiró, yo no quería que se retirara... Uno quiere ver a aquellos deportistas a los que admira", analizó Nadal sobre los grandes jugadores de los distintos deportes que dejan un vacío con sus retiros.

Messi metió cinco goles en una tarde mágica de Pamplona.

La sola idea de que Messi deje de jugar al fútbol y Nadal al tenis atemoriza a todos los fanáticos. Sin embargo y aunque duela, ese día está llegará más temprano que tarde: Rafa cumplió 36 y Leo soplará 35 velitas el próximo 24 de junio.

Nadal y Messi son considerados para los debates entre los más grandes de sus respectivos deportes. Aunque ya no son tan jóvenes, ambos siguen dejando en claro que tienen mucho para dar en las canchas y todos los fanáticos esperan disfrutarlos por muchos años más.