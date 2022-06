La extraña decisión de Insúa que llamó la atención en San Lorenzo antes de visitar a Newell's

Rubén Darío Insúa se reencontró con la hinchada de San Lorenzo el último sábado ante Independiente, otro club en el que brilló como jugador. El empate entre el Ciclón y el Rojo fue un justo resultado para el debut y ahora el entrenador piensa en su visita a Newell's por la segunda fecha de la Liga Profesional. En la práctica del martes, el DT sorprendió a todos con una decisión acerca de Nicolás Fernández.

Uvita Fernández dejará San Lorenzo y volverá a Defensa y Justicia.

En los próximos días, Uvita se irá de San Lorenzo, ya que Defensa y Justicia se hará cargo de la deuda de 750 mil dólares que tiene el Ciclón por la compra del delantero. Sin embargo, esto no le impidió a Insúa probar con Fernández como titular y sacar del equipo a Agustín Martegani, uno de los mejores jugadores del equipo en lo que va del 2022 además de ser un chico surgido de las inferiores.

Esta decisión de Insúa llamó la atención debido a que la salida de Fernández es inminente y no tendría mucho sentido probar una formación que tiene a un jugador que no estará entre las filas de Insúa en los próximos días. De todas maneras, no fue el único cambio del DT que tomó por sorpresa a los hinchas.

Insúa planea algunas modificaciones para visitar a Newell's.

La otra modificación que tuvo el equipo titular en la práctica del martes fue la salida de Nicolás Fernández Mercau, quien ni siquiera está entre los concentrados para viajar a Rosario y enfrentar a Newell's este jueves. De todas maneras, esta decisión no fue por elección de Insúa, ya que el juvenil sufrió una lesión en los últimos minutos del entrenamiento y el cuerpo técnico determinó no sumarlo a la lista de citados.

Con este sorpresivo cambio y una ausencia importante, el once que planea Insúa para jugar contra Newell's a las 20 horas de este jueves sería Sebastián Torrico; Jalil Elías, Federico Gattoni, Hernández, Jeremías James, Silva; Néstor Ortigoza, Perruzi, Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Uvita Fernández.