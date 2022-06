El gesto de Rey a los hinchas en el clásico de La Plata: los repudiables insultos al arquero de Gimnasia

El clásico de La Plata, como cualquier clásico, suele ser caliente. Y el de este domingo entre Estudiantes y Gimnasia que terminó empatado 1 a 1 en el Estadio UNO no fue la excepción. Si bien durante el encuentro no se caldearon los ánimos, el final dejó lugar para la polémica: una vez finalizado el juego, el arquero visitante Rodrigo Rey saludó irónicamente a los hinchas del Pincha y se golpeó el pecho.

Ante esa situación, los hinchas lo insultaron más y algunos jugadores se acercaron a discutir. El árbitro Patricio Loustau amonestó a Rey y no hubo incidentes graves como en otras ocasiones entre estos equipos. Más tarde, en zona mixta, el arquero comentó qué fue lo que sucedió: "Lo que se vio. El maltrato de la gente, la maldad de tirar cosas todo el tiempo, de meterse con una dificultad que tengo desde chico, son cosas que no van, que no le suman a nuestro fútbol. Que te puteen, sí, pero hay cosas que no van".

Rey tiene una dificultad en el habla desde la infancia y los hinchas de Estudiantes lo insultaron haciendo alusión a ese problema. El arquero del Lobo agregó: "Yo fui a buscar mi agua e irme. No le hice nada a nadie, si eso hace que se genere el lío que se generó, no está bueno que pase. Gracias a Dios no pasó nada".

"Ellos me recriminaban por qué salude a la gente, y no le podía explicar esto. Después lo charlé con Mariano Andújar y entiende. Quedó ahí. No es de calmarnos, le expliqué a él lo que pasó. Es una situación que a mí no me gusta que pase, que se arme ese lío, y no está bueno que se hagan esas cosas con maldad para hacer daño en nuestro fútbol", completó Rey.